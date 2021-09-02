В Братске осудили мужчин, убивших девушку более 20 лет назад

На момент преступления они были несовершеннолетними
Братский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух мужчин 39 и 40 лет. Они признаны виновными в убийстве, совершённом группой лиц, сопряжённом с изнасилованием.
В ночь с 17 на 18 апреля 1999 года тогда ещё молодые люди (на тот момент они были несовершеннолетними) и их знакомый изнасиловали 22-летнюю девушку. После чего, чтобы скрыть преступление, они нанесли ей множественные колото-резаные ранения. Девушка скончалась на месте происшествия.
Третий убийца к этому моменту уже умер и не успел понести наказание.
Суд, с учётом возраста подсудимых на момент преступления назначил им наказание в виде 4 лет и 4 лет 3 месяцев лишения свободы. Сидеть они будут в исправительной колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил, сообщили в областной прокуратуре.
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Происшествия, Фото:
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