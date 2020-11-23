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В Бурятии мошенник прикинулся отцом-одиночкой

В Бурятии мошенник прикинулся отцом-одиночкой
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Аферист играет на чувствах неравнодушных людей

Волонтёры из команды «Доброгород03» предупредили на своей странице в Instagram жителей Бурятии о мошеннике. По словам волонтёров, они проверили жалостливую историю человека, называющего себя отцом-одиночкой. Мужчина распространяет следующий пост в соцсетях:

«Я один воспитывают двоих сыновей, с работы уволили из-за карантина. Сами мы вообще приехали из другого города. Пожалуйста, помогите продуктами, детской смесью, нечем кормить детей. Работу найти сейчас не могу из-за ситуации в стране с коронавирусом. Кредит тоже не дают. Я в долгу не останусь», - пишет «отец-одиночка», прикрепив номер телефона, вероятно, для банковских переводов.

В «Доброгороде» уверяют, что под маской нуждающегося действует аферист. Ему не нужны ни крупа, ни мука, ни картошка и другие продукты, он просит только деньги.

Также волонтёры напомнили весенний случай, когда улан-удэнец обратился к ним якобы за помощью. Волонтёры купили продукты и детское питание для его ребятишек, но адреса, который сообщил горожанин, они так и не нашли – его не существует. Также аферист не отвечал на телефонные звонки.

- Из-за таких уродов, как он, семьи, которые, действительно, нуждаются ждут помощи неделями, - негодующе высказались волонтёры.

Ещё здесь упомянули девушку, которая жалуется, что у неё якобы нет дров для обогрева дома. Она также пытается вытянуть деньги на карточку. «Просит не дрова, а деньги», - отметили добровольцы.
мошенничество
 
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