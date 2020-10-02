В Ангарске из заполненной дымом пятиэтажки спасли 12 человек

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Пожар произошёл в нежилой комнате, где постоянно бывали неизвестные



Вечером 30 сентября на пожаре в многоквартирном жилом доме в Ангарске были спасены 12 человек, ещё 12 жильцов эвакуировались самостоятельно, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.



Сообщение о задымлении в жилом многоквартирном доме – здании бывшего общежития – поступило пожарным в 21:55. Горела одна из квартир – отдельная комната в пятиэтажном доме коридорного типа. По адресу в 85 квартал были направлены две автоцистерны, автолестница, 12 пожарных.



- На момент нашего прибытия на место пожара из окон квартиры на первом этаже был виден густой черный дым. Мы обнаружили, что горит однокомнатная квартира на первом этаже, дверь в неё открыта и дымом уже заполнились коридоры на всех этажах здания. Было очевидно, что пожар развивался достаточно долгое время, прежде чем о нём сообщили в пожарную охрану. Кто-то из жильцов успел самостоятельно покинуть свои квартиры. Тех же, кто оставался в доме, пожарные в составе звена газодымозащитной службы выводили на улицу с помощью специальных спасательных устройств, - сообщил руководитель тушения пожара Владислав Пузанов.



Никто из людей не пострадал. Всего пожарные из задымленного здания спасли 12 человек, из них пять детей.



В комнате горела кровать и различные вещи. Открытый огонь был потушен в течение нескольких минут. Последствия пожара ликвидированы в течение часа.



В результате пожара была повреждена мебель, домашние вещи, комната и коридоры закоптились.



Дознаватели, работавшие на месте происшествия, установили, что возгорание произошло в нежилой комнате, которая не закрывалась и в которой периодически проводили время неизвестные. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.



