 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 октября

01 октября

Популярное

В Ангарске из заполненной дымом пятиэтажки спасли 12 человек

В Ангарске из заполненной дымом пятиэтажки спасли 12 человек
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Пожар произошёл в нежилой комнате, где постоянно бывали неизвестные

Вечером 30 сентября на пожаре в многоквартирном жилом доме в Ангарске были спасены 12 человек, ещё 12 жильцов эвакуировались самостоятельно, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Сообщение о задымлении в жилом многоквартирном доме – здании бывшего общежития – поступило пожарным в 21:55. Горела одна из квартир – отдельная комната в пятиэтажном доме коридорного типа. По адресу в 85 квартал были направлены две автоцистерны, автолестница, 12 пожарных.

- На момент нашего прибытия на место пожара из окон квартиры на первом этаже был виден густой черный дым. Мы обнаружили, что горит однокомнатная квартира на первом этаже, дверь в неё открыта и дымом уже заполнились коридоры на всех этажах здания. Было очевидно, что пожар развивался достаточно долгое время, прежде чем о нём сообщили в пожарную охрану. Кто-то из жильцов успел самостоятельно покинуть свои квартиры. Тех же, кто оставался в доме, пожарные в составе звена газодымозащитной службы выводили на улицу с помощью специальных спасательных устройств, - сообщил руководитель тушения пожара Владислав Пузанов.

Никто из людей не пострадал. Всего пожарные из задымленного здания спасли 12 человек, из них пять детей.

В комнате горела кровать и различные вещи. Открытый огонь был потушен в течение нескольких минут. Последствия пожара ликвидированы в течение часа.

В результате пожара была повреждена мебель, домашние вещи, комната и коридоры закоптились.

Дознаватели, работавшие на месте происшествия, установили, что возгорание произошло в нежилой комнате, которая не закрывалась и в которой периодически проводили время неизвестные. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.

пожар
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Ангарске из заполненной дымом пятиэтажки спасли 12 человек
В Ангарске из заполненной дымом пятиэтажки спасли 12 человек
Происшествия, 02.10.2020
Пожар произошёл в нежилой комнате, где постоянно бывали неизвестные
Погибшим на Байкале парнем оказался не матрос
Погибшим на Байкале парнем оказался не матрос
Происшествия, 02.10.2020
Следователи установили личность утонувшего на Байкале молодого человека
Под Братском в загоревшемся автомобиле погиб водитель
Под Братском в загоревшемся автомобиле погиб водитель
Происшествия, 02.10.2020
Возле Покосного столкнулись тягач и «Лада»
В тройном ДТП в Улан-Удэ пострадали мальчик и мужчина
В тройном ДТП в Улан-Удэ пострадали мальчик и мужчина
Происшествия, 02.10.2020
Авария случилась из-за водителя, выехавшего на встречную полосу
В Улан-Удэ на пожаре в СТО пострадал мужчина
В Улан-Удэ на пожаре в СТО пострадал мужчина
Происшествия, 02.10.2020
Пожар случился в помещении ремонтного бокса
«Сперва спасите маму!»: В Улан-Удэ озвучили подробности ДТП с мамой и дочерью
«Сперва спасите маму!»: В Улан-Удэ озвучили подробности ДТП с мамой и дочерью
Происшествия, 01.10.2020
Очевидцы признаются, что увиденное на месте аварии потрясло их
В Улан-Удэ распространяют странную информацию о «квартирной» ОПГ
В Улан-Удэ распространяют странную информацию о «квартирной» ОПГ
Происшествия, 01.10.2020
Объявление, распространяемое по соцсетям, может оказаться очередным фейком
Беглеца из воинской части Приморья нашли в Бурятии
Беглеца из воинской части Приморья нашли в Бурятии
Происшествия, 01.10.2020
Полицейские Бурятии задержали 39 человек, находящихся в розыске
Читинец украл автомобильный аккумулятор с витрины
Читинец украл автомобильный аккумулятор с витрины
Происшествия, 01.10.2020
В этот момент продавец работал с другими покупателями
В центре Иркутска накрыли наркопритон
В центре Иркутска накрыли наркопритон
Происшествия, 01.10.2020
Мужчина семь раз попадал в поле зрения правоохранительных органов
Житель Читы убил жену на глазах дочки
Житель Читы убил жену на глазах дочки
Происшествия, 01.10.2020
Мужчина убил супругу из ревности
В Иркутской области в ДТП пострадали двое взрослых и ребёнок
В Иркутской области в ДТП пострадали двое взрослых и ребёнок
Происшествия, 01.10.2020
За рулём второй машины был пьяный водитель  
В Улан-Удэ вор накормил бомжей украденной курятиной
В Улан-Удэ вор накормил бомжей украденной курятиной
Происшествия, 01.10.2020
Вор стащил более 90 кг куриного фарша и желудков

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^