Пожар произошёл в нежилой комнате, где постоянно бывали неизвестные
Вечером 30 сентября на пожаре в многоквартирном жилом доме в Ангарске были спасены 12 человек, ещё 12 жильцов эвакуировались самостоятельно, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
Сообщение о задымлении в жилом многоквартирном доме – здании бывшего общежития – поступило пожарным в 21:55. Горела одна из квартир – отдельная комната в пятиэтажном доме коридорного типа. По адресу в 85 квартал были направлены две автоцистерны, автолестница, 12 пожарных.
- На момент нашего прибытия на место пожара из окон квартиры на первом этаже был виден густой черный дым. Мы обнаружили, что горит однокомнатная квартира на первом этаже, дверь в неё открыта и дымом уже заполнились коридоры на всех этажах здания. Было очевидно, что пожар развивался достаточно долгое время, прежде чем о нём сообщили в пожарную охрану. Кто-то из жильцов успел самостоятельно покинуть свои квартиры. Тех же, кто оставался в доме, пожарные в составе звена газодымозащитной службы выводили на улицу с помощью специальных спасательных устройств, - сообщил руководитель тушения пожара Владислав Пузанов.
Никто из людей не пострадал. Всего пожарные из задымленного здания спасли 12 человек, из них пять детей.
В комнате горела кровать и различные вещи. Открытый огонь был потушен в течение нескольких минут. Последствия пожара ликвидированы в течение часа.
В результате пожара была повреждена мебель, домашние вещи, комната и коридоры закоптились.
Дознаватели, работавшие на месте происшествия, установили, что возгорание произошло в нежилой комнате, которая не закрывалась и в которой периодически проводили время неизвестные. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.
В Ангарске из заполненной дымом пятиэтажки спасли 12 человек
Происшествия, Фото:
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