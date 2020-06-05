Более 600 незаконных рубок выявили в Забайкалье

Происшествия, Фото: минприроды Забайкальского края

В регионе отмечается снижение случаев незаконной рубки деревьев



С начала 2020 года сотрудники минприроды совместно с управлением лесничествами Забайкальского края выявили 675 незаконных рубок лесных насаждений.



- Из 675 случаев незаконной рубки лесных насаждений 457 случаев объёмом более 21 тысячи кубических метров является преступлением, ответственность за которое предусмотрена ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Данные деяния наказываются вплоть до лишения свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от одного года до восемнадцати месяцев, - рассказал начальник управления государственного надзора и охраны леса Максим Суворов.



По состоянию на 1 июня число случаев увеличилось на 21,7 %, объём незаконно заготовленной древесины уменьшился на 3,6 % соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ущерб от незаконных рубок лесных насаждений уменьшился на 59,8 %, сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края.

