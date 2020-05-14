Житель Бурятии рассчитывался в магазинах украденной картой

Мужчина полагал, что о преступлении никто не узнает



В Закаменском районе Бурятии полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве с использованием электронного средства платежа.



36-летний житель Закаменска рассчитался утерянной 46-летней горожанкой банковской картой за покупки в различных продуктовых магазинах. Банковскую карту с бесконтактной системой оплаты мужчина нашёл около одного из торговых центров. Хозяйка, обнаружив смс-уведомления о совершённых покупках, незамедлительно заблокировала карту. Ущерб составил более пяти тысяч рублей.



- Отметим, что мужчина решил воспользоваться деньгами, ошибочно полагая, что его не уличат в противоправном деянии. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался, постоянного источника дохода не имеет, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159.3 УК РФ. Ведётся следствие.



