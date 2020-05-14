Мужчина полагал, что о преступлении никто не узнает
В Закаменском районе Бурятии полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве с использованием электронного средства платежа.
36-летний житель Закаменска рассчитался утерянной 46-летней горожанкой банковской картой за покупки в различных продуктовых магазинах. Банковскую карту с бесконтактной системой оплаты мужчина нашёл около одного из торговых центров. Хозяйка, обнаружив смс-уведомления о совершённых покупках, незамедлительно заблокировала карту. Ущерб составил более пяти тысяч рублей.
- Отметим, что мужчина решил воспользоваться деньгами, ошибочно полагая, что его не уличат в противоправном деянии. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался, постоянного источника дохода не имеет, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159.3 УК РФ. Ведётся следствие.
Житель Бурятии рассчитывался в магазинах украденной картой
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Эпицентр находился рядом с посёлком Северомуйск
Мужчина полагал, что о преступлении никто не узнает
Есть в ДФО и регионы, где не было летальных случаев
Обвиняемая свою вину в убийстве признала частично
Водитель без документов обещал дать взятку частями
Шквалистый ветер стал причиной локальных отключений электроэнергии в краевом центре
Женщина госпитализирована в медучреждение
Женщина скончалась в автомобиле скорой помощи
Мужчину задержали полицейские
После задержания была установлена их причастность к ещё одной краже
Синоптики прогнозируют осадки и шквалистый ветер
В ходе следствия женщина пыталась скрыть подробности преступления
Стихия разбушевалась в Еравнинском районе, где ветром сносило крыши и разбивались стёкла
Угонщик знал, что автомобиль был не заперт
Граждане верят незнакомцам и сообщают по телефону реквизиты банковских карт, теряя свои сбережения