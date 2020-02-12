Пьяного мужчину задержали росгвардейцы
Кнопка тревожной сигнализации сработала в здании Октябрьского районного суда Улан-Удэ.
Как выяснилось, гражданин, обвиняемый в краже, явился на судебное заседание пьяным.
Сотрудники Росгвардии и судебные приставы задержали 23-летнего местного жителя и доставили в отдел полиции. В ходе освидетельствования было выявлено опьянение – 0,84 промилле.
Гражданину грозит административное наказание в соответствии со статьёй 20.1 «Мелкое хулиганство» Кодекса об административных правонарушениях, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
В Улан-Удэ пьяный обвиняемый сорвал заседание суда
Происшествия, Фото:
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