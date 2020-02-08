Мужчина пытался выбраться самостоятельно, но не смог
Вчера, 7 февраля, в 20:50 поступило сообщение о пожаре в доме в городе Кяхта Кяхтинсокго района Бурятии. На момент прибытия пожарных внутри дома горела мебель, было сильное задымление.
- Звеном газодымозащитной службы пожарной части №33 22-го Кяхтинского отряда Государственной противопожарной службы Бурятии, в составе начальника караула Германа Дело-Боско и пожарного Дмитрия Синюшкина, на кухне был обнаружен 61-летний мужчина. Вероятно, он пытался эвакуироваться самостоятельно, но не смог, - сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.
Огнеборцы вынесли мужчину из задымленного здания на руках, передали работникам скорой помощи и приступили к ликвидации пожара.
В результате пожара уничтожен диван, комната закопчена. Причиной пожара, предположительно, послужило неосторожное обращение с огнём при курении.
В Бурятии спасли мужчину из горящего дома
Происшествия, Фото:
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