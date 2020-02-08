 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 Февраля

07 Февраля

Популярное

В Бурятии спасли мужчину из горящего дома

В Бурятии спасли мужчину из горящего дома
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина пытался выбраться самостоятельно, но не смог

Вчера, 7 февраля, в 20:50 поступило сообщение о пожаре в доме в городе Кяхта Кяхтинсокго района Бурятии. На момент прибытия пожарных внутри дома горела мебель, было сильное задымление.

- Звеном газодымозащитной службы пожарной части №33 22-го Кяхтинского отряда Государственной противопожарной службы Бурятии, в составе начальника караула Германа Дело-Боско и пожарного Дмитрия Синюшкина, на кухне был обнаружен 61-летний мужчина. Вероятно, он пытался эвакуироваться самостоятельно, но не смог, - сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.

Огнеборцы вынесли мужчину из задымленного здания на руках, передали работникам скорой помощи и приступили к ликвидации пожара.

В результате пожара уничтожен диван, комната закопчена. Причиной пожара, предположительно, послужило неосторожное обращение с огнём при курении.

пожар спасательная операция
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнец сядет на девять лет за убийство в туалете
Улан-удэнец сядет на девять лет за убийство в туалете
Происшествия, 08.02.2020
Вахтовик убил коллегу более десятью ударами ножа
Жителя Бурятии отправили на работы за пьяную езду
Жителя Бурятии отправили на работы за пьяную езду
Происшествия, 07.02.2020
Мужчина второй раз сел за руль, будучи пьяным
В Иркутской области оштрафовали двух экстремистов
В Иркутской области оштрафовали двух экстремистов
Происшествия, 07.02.2020
Экстремистские материалы обнаружили на личных страницах в соцсетях
В центре Улан-Удэ толпа избила мужчину
В центре Улан-Удэ толпа избила мужчину
Происшествия, 07.02.2020
Никто из стоявших на остановке людей не вступился за бедолагу
В Забайкалье пять мужчин отравились неизвестным веществом
В Забайкалье пять мужчин отравились неизвестным веществом
Происшествия, 07.02.2020
Один из них находится в тяжёлом состоянии
«Сковородки всем нужны»: В Улан-Удэ поймали специфического вора
«Сковородки всем нужны»: В Улан-Удэ поймали специфического вора
Происшествия, 07.02.2020
Мужчина воровал исключительно сковородки  
В Улан-Удэ на пожаре погиб ребёнок
В Улан-Удэ на пожаре погиб ребёнок
Происшествия, 07.02.2020
Горел двухэтажный брусовой дом
В Улан-Удэ автовокзал оцепили из-за вёдер
В Улан-Удэ автовокзал оцепили из-за вёдер
Происшествия, 07.02.2020
На автовокзале работали взрывотехники
В Иркутске полицейский проехал три км на крыше авто подозреваемых
В Иркутске полицейский проехал три км на крыше авто подозреваемых
Происшествия, 07.02.2020
Сотрудник уголовного розыска в Иркутске проявил редкую самоотверженность при задержании подозреваемых
В Бурятии учительница украла деньги с карты
В Бурятии учительница украла деньги с карты
Происшествия, 07.02.2020
Не согласившись с решением улан-удэнского суда, учительница наняла адвоката из Иркутска  
Пьяный улан-удэнец украл сумку из машины
Пьяный улан-удэнец украл сумку из машины
Происшествия, 07.02.2020
Он разбил окно задней боковой двери автомобиля
50-летний житель Бурятии хранил дома марихуану
50-летний житель Бурятии хранил дома марихуану
Происшествия, 07.02.2020
Также в его доме найдено 200 граммов конопли

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^