В Бурятии спасли мужчину из горящего дома

Мужчина пытался выбраться самостоятельно, но не смог



Вчера, 7 февраля, в 20:50 поступило сообщение о пожаре в доме в городе Кяхта Кяхтинсокго района Бурятии. На момент прибытия пожарных внутри дома горела мебель, было сильное задымление.



- Звеном газодымозащитной службы пожарной части №33 22-го Кяхтинского отряда Государственной противопожарной службы Бурятии, в составе начальника караула Германа Дело-Боско и пожарного Дмитрия Синюшкина, на кухне был обнаружен 61-летний мужчина. Вероятно, он пытался эвакуироваться самостоятельно, но не смог, - сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.



Огнеборцы вынесли мужчину из задымленного здания на руках, передали работникам скорой помощи и приступили к ликвидации пожара.



В результате пожара уничтожен диван, комната закопчена. Причиной пожара, предположительно, послужило неосторожное обращение с огнём при курении.



