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Забайкалка, желая отремонтировать холодильник, лишилась денег

Забайкалка, желая отремонтировать холодильник, лишилась денег
Происшествия, 
Доверчивая женщина отдала предоплату мастеру, которого нашла по объявлению

В Забайкальском районе в полицию поступило сообщение от жительницы селя Билютуй о том, что неизвестный мужчина обманом украл около 10 тысяч рублей.

Женщина нашла в местных пабликах объявление о ремонте бытовой техники. Женщина встретилась с мастером и передала ему предоплату за работы по ремонту её холодильника. Однако холодильник так никто и не забрал, а телефон мужчины стал недоступен.

Полицейским удалось установить мужчину, который после совершения преступления выехал в Борзю, где и был задержан. Также установлена его причастность ещё к одному аналогичному преступлению. Под предлогом доставки угля жительнице посёлка Забайкальск он украл шесть тысяч рублей.

По фактам хищения имущества путём обмана и злоупотребления доверием возбуждены уголовные дела. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
мошенничество
 
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