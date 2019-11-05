Забайкалка, желая отремонтировать холодильник, лишилась денег

Доверчивая женщина отдала предоплату мастеру, которого нашла по объявлению



В Забайкальском районе в полицию поступило сообщение от жительницы селя Билютуй о том, что неизвестный мужчина обманом украл около 10 тысяч рублей.



Женщина нашла в местных пабликах объявление о ремонте бытовой техники. Женщина встретилась с мастером и передала ему предоплату за работы по ремонту её холодильника. Однако холодильник так никто и не забрал, а телефон мужчины стал недоступен.



Полицейским удалось установить мужчину, который после совершения преступления выехал в Борзю, где и был задержан. Также установлена его причастность ещё к одному аналогичному преступлению. Под предлогом доставки угля жительнице посёлка Забайкальск он украл шесть тысяч рублей.



По фактам хищения имущества путём обмана и злоупотребления доверием возбуждены уголовные дела. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

