Судимый за угон житель Бурятии украл мопед

Молодой человек угнал мопед из двора



1 октября в отдел полиции посёлка Онохой обратился 45-летний местный житель. У него украли мопеда стоимостью около 52 тысячи рублей.



Мужчина рассказал, что поставил мотоцикл во дворе дома у своей знакомой. Вернувшись на следующий день, не обнаружил его, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Полицейские задержали не работающего, ранее судимого за угон 22-летнего родственника хозяйки дома. Он решил присвоить мопед себе после распития спиртных напитков. Мопед молодой человек продал за бесценок. Вырученные деньги потратил на личные нужды.



