Молодой человек угнал мопед из двора
1 октября в отдел полиции посёлка Онохой обратился 45-летний местный житель. У него украли мопеда стоимостью около 52 тысячи рублей.
Мужчина рассказал, что поставил мотоцикл во дворе дома у своей знакомой. Вернувшись на следующий день, не обнаружил его, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Полицейские задержали не работающего, ранее судимого за угон 22-летнего родственника хозяйки дома. Он решил присвоить мопед себе после распития спиртных напитков. Мопед молодой человек продал за бесценок. Вырученные деньги потратил на личные нужды.
Судимый за угон житель Бурятии украл мопед
Происшествия, Фото:
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