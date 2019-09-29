В Улан-Удэ из-за бесхозных сумки и пакета оцепили кафе

В ходе проверки ничего опасного не обнаружили
Накануне вечером оцепили кафе на улице Терешковой. Очевидцы рассказали, что вчера на место прибыли экстренные службы.
Людей из здания эвакуировали.
Оказалось, что ранее поступило сообщение об обнаруженных в помещении бесхозных вещах - сумке и пакете.
- Кафе проверяли на наличие опасных предметов. Информация не подтвердилась, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.
Он угнал машину со двора многоэтажного дома
Авария произошла сегодня ночью
Женщина присвоила себе телефон, оставленный на прилавке предыдущей посетительницей магазина
Пациенту предстоит перенести ещё не менее 15 операций
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в незаконной рубке деревьев в Усть-Баргузинском участковом лесничестве
Один из наездов произошёл на «зебре»
Водителя до этого уже четыре раза ловили пьяным за рулём. ВИДЕО
Накануне в дежурную часть обратилась 66-летняя жительница Тулуна
Спасатели сутки ведут поиски утонувшего
Воры разрушили стену гаража
Она получила условный срок
Пожар на промышленном объекте в Иркутске начался накануне вечером в начале одиннадцатого
Пожар произошёл этой ночью
Серию подземных толчков зарегистрировали сейсмостанции в четверг на территории Баунтовского района Бурятии
Возможно, медведь вышел к людям из-за неурожая шишки и ягоды