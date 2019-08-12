В Бурятии после ДТП водитель впал в кому









В Мухоршибирском районе около 6 часов утра пьяный 36-летний водитель автомобиля «Тойота Ипсум», следуя по автодороге Р-258 «Байкал» со стороны Улан-Удэ в направлении Читы на 570 км. съехал в кювет с последующим опрокидыванием. В ДТП пострадала 40-летняя пассажирка автомобиля. Её госпитализировали в больницу. Женщина-пассажир тоже была в состоянии алкогольного опьянения.







В 12 часов дня в Бичурском районе 61-летний водитель машины «Тойота РАВ 4», следуя по улице Трактовая села Буй, сбил 58-летнего пешехода. Пострадавший мужчина с травмами был доставлен в медицинское учреждение.







Как сообщал «Байкал-Daily»,



- По предварительным данным 34-летний водитель автомашины «Митсубиши Либеро», следуя со стороны улицы Байкальская в направлении улицы Трактовая станции Боярский на железнодорожном переезде 5498 км. при проезде регулируемого железнодорожного переезда (без ОЗП и шлагбаума) на запрещающий сигнал светофора и звукового сигнала, совершил столкновение с Локомотивом 2200 №1585 движущегося со стороны города Иркутск в направление Улан-Удэ, - сообщает УГИБДД по Бурятии. В Мухоршибирском районе около 6 часов утра пьяный 36-летний водитель автомобиля «Тойота Ипсум», следуя по автодороге Р-258 «Байкал» со стороны Улан-Удэ в направлении Читы на 570 км. съехал в кювет с последующим опрокидыванием. В ДТП пострадала 40-летняя пассажирка автомобиля. Её госпитализировали в больницу. Женщина-пассажир тоже была в состоянии алкогольного опьянения.В 12 часов дня в Бичурском районе 61-летний водитель машины «Тойота РАВ 4», следуя по улице Трактовая села Буй, сбил 58-летнего пешехода. Пострадавший мужчина с травмами был доставлен в медицинское учреждение.Как сообщал «Байкал-Daily», смертельное ДТП произошло в Кабанском районе, в результате которого погибли 3 человека – водитель и два пассажира 34-х и 35-ти лет.- По предварительным данным 34-летний водитель автомашины «Митсубиши Либеро», следуя со стороны улицы Байкальская в направлении улицы Трактовая станции Боярский на железнодорожном переезде 5498 км. при проезде регулируемого железнодорожного переезда (без ОЗП и шлагбаума) на запрещающий сигнал светофора и звукового сигнала, совершил столкновение с Локомотивом 2200 №1585 движущегося со стороны города Иркутск в направление Улан-Удэ, - сообщает УГИБДД по Бурятии.







Ещё одно ДТП в Кабанском районе произошло в 8 часов вечера. 36-летний водитель автомобиля «Тойота Марк 2», со стажем вождения около года, следуя по автодороге «Береговая – Посольск» со стороны села Береговая в направлении села Нюки на 3 км. съехал с проезжей части и врезался в дерево. В результате ДТП водителя в состоянии комы госпитализировали в больницу.



За два выходных дня на дорогах республики инспекторами ДПС выявлено 900 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 39 водителей, находящиеся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, 6 человек за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения и 5 автомобилистов - за повторное управление транспортом в состоянии опьянения в течение года.

В выходные на дорогах Бурятии зарегистрировано 46 аварий с механическими повреждениями автомобилей, в том числе 5 ДТП с пострадавшими.Вчера ночью в Баргузинском районе 25-летний водитель машины «Тойота Камри Грация», следуя по автодороге «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян» со стороны села Улюн в направлении села Улюкчикан на 352 км. съехал с проезжей части и врезался в бетонный блок. В ДТП три пассажирки в возрасте 22-х, и 20-ти лет с травмами различной степени тяжести госпитализированы в районную больницу.