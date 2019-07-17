На читинца, матерившего судей, возбудили дело

Мужчина начал ругаться прямо на судебном заседании



Ранее неоднократно судимый мужчина оскорбил судей Забайкальского краевого суда. На мужчину возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.



Всё произошло в мае 2019 года, когда рассматривалась апелляция осуждённого за незаконный оборот наркотиков.



- Осуждённый в присутствии секретаря судебного заседания, государственного обвинителя и адвокатов, высказал в адрес судей оскорбления в неприличной и нецензурной форме, нарушив деятельность суда по отправлению правосудия, - уточнили в прокуратуре Забайкальского края.



Теперь мужчине грозит новое наказание в виде исправительных работ сроком до 2 лет, либо штрафа в сумме до 200 тыс. рублей.



