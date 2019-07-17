Мужчина начал ругаться прямо на судебном заседании
Ранее неоднократно судимый мужчина оскорбил судей Забайкальского краевого суда. На мужчину возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
Всё произошло в мае 2019 года, когда рассматривалась апелляция осуждённого за незаконный оборот наркотиков.
- Осуждённый в присутствии секретаря судебного заседания, государственного обвинителя и адвокатов, высказал в адрес судей оскорбления в неприличной и нецензурной форме, нарушив деятельность суда по отправлению правосудия, - уточнили в прокуратуре Забайкальского края.
Теперь мужчине грозит новое наказание в виде исправительных работ сроком до 2 лет, либо штрафа в сумме до 200 тыс. рублей.
На читинца, матерившего судей, возбудили дело
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На читинца, матерившего судей, возбудили дело
О новом виде мошенничества сообщили власти Улан-Удэ
Одна из машин перевернулась
Мужчина пытался скрыть следы преступления в подъезде дома
Мошенники продолжают обманывать граждан, представляясь сотрудниками банков
Возбуждено уголовное дело
Накануне в Бурятии действовал 21 лесной пожар
Улан-удэнка уехала на заработки в Окинский район и пропала
По предварительной информации, около 20% процентов опрошенных жителей территорий Иркутской области, которые попали в зону подтопления, хотели бы переехать в другие населенные пункты
Вора задержали сотрудники вневедомственной охраны
У жителя забайкальского села Акша пропало шесть тысяч рублей
За сутки мошенники обманули двух жителей Улан-Удэ
Мужчина ранее неоднократно судим
СНТ «Восход» «бунтовал» из-за отсутствия света
Авария произошла на Виадуке