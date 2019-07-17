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На читинца, матерившего судей, возбудили дело
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина начал ругаться прямо на судебном заседании

Ранее неоднократно судимый мужчина оскорбил судей Забайкальского краевого суда. На мужчину возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Всё произошло в мае 2019 года, когда рассматривалась апелляция осуждённого за незаконный оборот наркотиков.

- Осуждённый в присутствии секретаря судебного заседания, государственного обвинителя и адвокатов, высказал в адрес судей оскорбления в неприличной и нецензурной форме, нарушив деятельность суда по отправлению правосудия, - уточнили в прокуратуре Забайкальского края.

Теперь мужчине грозит новое наказание в виде исправительных работ сроком до 2 лет, либо штрафа в сумме до 200 тыс. рублей.

оскорбление судьи
 
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