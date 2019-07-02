Её задержали полицейские во время «проверочной закупки»
В Усолье-Сибирском полицейские задержали 55-летнюю женщину, подозреваемую в сбыте наркотиков на территории города.
Полицейские провели «проверочную закупку», во время которой местная жительница продала два бумажных свёртка с героином. Сделка состоялась в квартире.
- Оперативники задержали злоумышленницу в тот момент, когда она реализовала покупателю запрещённое вещество. В ходе личного досмотра у наркодилера изъяты денежные средства, используемые при «проверочной закупке». Кроме того, при обыске по месту жительства усольчанки обнаружено ещё одно наркотическое средство, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Женщина ранее неоднократно судима за аналогичные преступления и только четыре месяца назад освободилась из мест лишения свободы.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 прим.1 ст. 228 УК РФ «Незаконное производство или сбыт наркотических средств».
Усольчанку арестовали, уточнили в ГУ МВД по Иркутской области.
Усольчанка торговала героином из дома
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