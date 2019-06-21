В Улан-Удэ произошло ДТП на парковке вокзала

ДТП устроила девушка на «Фите»
В пятницу около 16 часов у железнодорожного вокзала Улан-Удэ, прямо на пешеходном переходе произошла дорожная авария.
Девушка на автомобиле Honda Fit, выезжая с парковки возле вокзала, совершила столкновение с Тойота Vitz под управлением пенсионера, который двигался прямо.
В результате ДТП пострадавших нет. Данная авария спровоцировала затор перед вокзалом.
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