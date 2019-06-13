Житель Бурятии выплатил ущерб за рубку деревьев на Байкале

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Деревья рубил местный житель из Горячинска



В Прибайкальском районе Бурятии судебные приставы взыскали с 29-летнего жителя села Горячинск свыше 46 тысяч рублей ущерба, причинённого в результате незаконной рубки лесных насаждений.



Молодой человек в отсутствие разрешительных документов вырубил 4 сосны, 3 лиственницы и одну берёзу на территории Байкальского лесничества. За незаконную вырубку деревьев общим объёмом 5 куб. м. он был осуждён, сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.



Кроме этого, в рамках гражданского иска прокурор района потребовал от лесоруба возмещение ущерба лесному фонду, а также очистку места вырубки леса от порубочных остатков.



- Сумма ущерба была взыскана за счёт обращения взыскания на заработную плату. На сегодняшний день взысканные средства перечислены в доход государства, - отмечает Саяна Будаева, начальник Прибайкальского районного отдела управления ФССП России по Бурятии.





