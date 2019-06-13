Деревья рубил местный житель из Горячинска
В Прибайкальском районе Бурятии судебные приставы взыскали с 29-летнего жителя села Горячинск свыше 46 тысяч рублей ущерба, причинённого в результате незаконной рубки лесных насаждений.
Молодой человек в отсутствие разрешительных документов вырубил 4 сосны, 3 лиственницы и одну берёзу на территории Байкальского лесничества. За незаконную вырубку деревьев общим объёмом 5 куб. м. он был осуждён, сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.
Кроме этого, в рамках гражданского иска прокурор района потребовал от лесоруба возмещение ущерба лесному фонду, а также очистку места вырубки леса от порубочных остатков.
- Сумма ущерба была взыскана за счёт обращения взыскания на заработную плату. На сегодняшний день взысканные средства перечислены в доход государства, - отмечает Саяна Будаева, начальник Прибайкальского районного отдела управления ФССП России по Бурятии.
Житель Бурятии выплатил ущерб за рубку деревьев на Байкале
Происшествия, Фото:
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