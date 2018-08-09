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В Бурятии обчистили отдыхающих на Гусином озере

В Бурятии обчистили отдыхающих на Гусином озере
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Кража произошла ночью

В конце июля в дежурную часть отдела полиции Селенгинского района поступило заявление о краже на Гусином озере. Потерпевшая рассказала, что приехала с семьёй и друзьями в курортную зону отдохнуть. Разместились в палатках, припарковав неподалёку машину.

Ночью, когда отдыхающие спали, неизвестный похитил из кузова автомобиля спасательные жилеты, удочки, складные стулья и флеш-карту. Ущерб составил около 10 тысяч рублей.

В полиции отмечают, что, имущество находилось в свободном доступе и никак не охранялось.

Сыщикам удалось установить личность преступника, им оказался 19-летний житель села Бараты, находящегося неподалёку.

Молодой человек признался в краже, а также показал место, где спрятал украденное. Этим «хранилищем» оказался заброшенный дом, откуда впоследствии изъято имущество.

При этом злоумышленник признался, что кое-что из украденного он собирался оставить себе, остальное – продать. Ранее он не судим.

Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
кража
 
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