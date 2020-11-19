Иркутская область не собирается вводить локдаун

Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев



В Иркутской области не планируют вводить ограничительные меры и закрывать какие-либо отрасли экономики из-за коронавируса. Подобный вопрос в правительстве области не рассматривают. Об этом сообщают иркутские СМИ со ссылкой на губернатора региона Игоря Кобзева.



Пресс-конференция губернатора состоялась сегодня, 19 ноября.



По данным на 18 ноября, общее число случаев инфицирования в Иркутской области за всё время – 29116. Выздоровели 23579 человек. От коронавируса умер 701 пациент, ещё 132 больных ковидом скончались от других заболеваний. Новых – сегодняшних - данных на сайте областного правительства пока нет.





