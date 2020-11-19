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Иркутская область не собирается вводить локдаун

Иркутская область не собирается вводить локдаун
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев

В Иркутской области не планируют вводить ограничительные меры и закрывать какие-либо отрасли экономики из-за коронавируса. Подобный вопрос в правительстве области не рассматривают. Об этом сообщают иркутские СМИ со ссылкой на губернатора региона Игоря Кобзева.

Пресс-конференция губернатора состоялась сегодня, 19 ноября.

По данным на 18 ноября, общее число случаев инфицирования в Иркутской области за всё время – 29116. Выздоровели 23579 человек. От коронавируса умер 701 пациент, ещё 132 больных ковидом скончались от других заболеваний. Новых – сегодняшних - данных на сайте областного правительства пока нет.


коронавирус
 
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