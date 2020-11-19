Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев
В Иркутской области не планируют вводить ограничительные меры и закрывать какие-либо отрасли экономики из-за коронавируса. Подобный вопрос в правительстве области не рассматривают. Об этом сообщают иркутские СМИ со ссылкой на губернатора региона Игоря Кобзева.
Пресс-конференция губернатора состоялась сегодня, 19 ноября.
По данным на 18 ноября, общее число случаев инфицирования в Иркутской области за всё время – 29116. Выздоровели 23579 человек. От коронавируса умер 701 пациент, ещё 132 больных ковидом скончались от других заболеваний. Новых – сегодняшних - данных на сайте областного правительства пока нет.
Иркутская область не собирается вводить локдаун
Власть, Фото:
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