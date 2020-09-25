В Улан-Удэ разрешили вырубить 2300 деревьев

Власть, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В Улан-Удэ объяснили ситуацию с вырубкой леса в 102 микрорайоне



Жители 102-го микрорайона Улан-Удэ пожаловались на вырубку леса. По данному факту проверку провела прокуратура Октябрьского района совместно с представителями комитета городского хозяйства и МУ «Улан-Удэстройзаказчик».



Выяснилось, что разрешение на вырубку у подрядной организации имеется. Комитет городского хозяйства администрации Улан-Удэ выдал подрядчику разрешение на вырубку леса в количестве около 2300 деревьев по трассе водоснабжения, проходящей по 103, 107, 117, 118, 119 и 120 микрорайонам.



- Здесь будет построена повысительная насосная станция, трубопровод и контррезервуары объемом в три тысячи кубометров в рамках проекта «Обеспечение юго-западной части Улан-Удэ коммунальной инфраструктурой». Разрешение на строительство также получено от комитета по архитектуре и градостроительству. В настоящий момент производятся работы по устройству подпорной стены, разрабатывается грунт под здание станции. Работы начались в начале сентября, - сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.

