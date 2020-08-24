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В Бурятии назначили нового транспортного прокурора

В Бурятии назначили нового транспортного прокурора
Власть,  Фото:pixabay.com
Новый руководитель Бурятской транспортной прокуратуры приехал из Тайшета

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова на должность Бурятского транспортного прокурора назначен Андрей Аштуев. До этого он занимал пост Тайшетского межрайонного прокурора. Информацию «Байкал-Daily» подтвердили в Бурятской транспортной прокуратуре.

Ранее надзорный орган возглавлял Валентин Перинов, он был назначен в августе 2017 года. Сейчас Перинов ушёл работать в прокуратуру Бурятии.

Андрей Аштуев окончил юридический факультет Бурятского госуниверситета. Работал следователем Осинской районной прокуратуры. В 25 лет возглавил прокуратуру Аларского района. В мае 2012-го был переведён на должность прокурора Тайшетской межрайонной прокуратуры.

Справка:

Бурятская транспортная прокуратура занимается надзором за исполнением законов в сфере деятельности железнодорожного, воздушного и внутреннего водного транспорта. Входит в состав Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, аппарат которой находится в Иркутске.


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