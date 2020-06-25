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Выпускник «техновушки» назначен замруководителем Агинского округа

Выпускник «техновушки» назначен замруководителем Агинского округа
Власть,  Фото:пресс-служба администрации посёлка Агинское
До этого она работал врио главы посёлка Агинское

В июне в Забайкальском крае назначен заместитель руководителя администрации Агинского Бурятского округа. Им стал Солбон Цыренов.

Цыренов Солбон Аюрович родился 10 февраля 1970 года в селе Будалан Агинского района Читинской области. В 1996 году окончил Восточно-Сибирский технологический институт по специальности «Производство строительных материалов, изделий и конструкций» с квалификацией инженер строитель-технолог. Имеет звания «Почётный строитель России», «Заслуженный государственный служащий Забайкальского края». Женат, трое детей.

Трудовую деятельность начал рабочим в колхозе имени Дылгырова Агинского района, прошёл срочную службу в спортивном клубе армии Забайкальского военного округа. После окончания технологического института работал инженером, затем директором Агинского кирпичного завода. С 1997 года стал ведущим специалистом по архитектуре и градостроительству администрации Агинского района, затем несколько лет проработал в сфере ЖКХ и строительства посёлка Агинское. В 1998 году прошел обучение и стажировку по президентской программе подготовки управленческих кадров.

Работал инспектором государственного архитектурно-строительного надзора администрации Агинского Бурятского автономного округа, заместителем начальника департамента строительства и ЖКХ Агинского Бурятского автономного округа, начальником отдела территориального органа департамента строительства и архитектуры Забайкальского края в округе, главным специалистом-экспертом отдела территориального органа министерства территориального развития Забайкальского края в окурге, директором МУП «Тизолит», заместителем начальника управления развития территорий администрации Агинского Бурятского округа, начальником управления развития территорий администрации Агинского Бурятского округа, первым заместителем руководителя администрации посёлка Агинское, временно исполняющим обязанности главы посёлка Агинское. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
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