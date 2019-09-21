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Глава МВД Бурятии наградил сотрудников миграционной службы

Глава МВД Бурятии наградил сотрудников миграционной службы
Власть,  Фото:МВД по Бурятии
Торжественным собранием отметили в МВД Бурятии 300-летие подразделений по вопросам миграции в системе МВД России

Министр внутренних дел Бурятии генерал-майор полиции Олег Кудинов, прежде всего, отметил важную роль ветеранов в становлении службы и поблагодарил их за активное взаимодействие на новом этапе работы.

Подразделения по вопросам миграции оказывают 16 государственных услуг гражданам или 45 процентов всего объёма госуслуг по линии МВД. Ранее было принято решение о значительном увеличении штата службы.

Сегодня высокой оценки удостоились действующие сотрудники, которые за три года с момента реформирования сумели сохранить кадровое ядро и вывести миграционную службу в число передовых подразделений в системе МВД России.

Слова поздравлений в адрес руководства, сотрудников и ветеранов управления по вопросам миграции прозвучали от имени совета ветеранов МВД по Бурятии, руководителей подразделений и служб министерства.

Заслуги сотрудников и ветеранов миграционной службы отмечены ведомственными наградами и юбилейными медалями.

По окончании торжества ветераны посетили музей истории МВД Бурятии, где в преддверии юбилея развернута тематическая экспозиция.

Как сообщал «Байкал-Daily», службу по контролю за оборотом наркотиков и федеральную миграционную службу в стране ликвидировали в 2016 году.Они стали частью МВД.

МВД Бурятии
 
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