Юрий Трутнев нарисовал смайлик на площади в Улан-Удэ

- Метод голосования, который придумали ребята, креативный, интересный, яркий и показательный. Наливаешь воду и показываешь, за что ты голосуешь. Проблем много, но здесь основные: мусор, дороги, транспорт, ЖКХ. Нужна большая работа, чтобы эти чаши не переполнились, а наоборот, опустели, - пояснил и. о. главы администрации города Игорь Шутенков.













Далее Юрий Трутнев остановился возле стенда для сбора пожеланий горожан. Здесь он нарисовал смайлик, после чего вновь вернулся в здание правительства.