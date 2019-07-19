Юрий Трутнев нарисовал смайлик на площади в Улан-Удэ

Заместитель председателя правительства России – полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев посетил 18 июля в Улан-Удэ первый фестиваль урбанистики. Он состоялся на площади Советов. В сопровождении главы Бурятии Алексея Цыденова и и. о. главы администрации города Улан-Удэ Игорем Шутенковым, Юрий Трутнев осмотрел площадки фестиваля.
Особо заинтересовала полпреда площадка «Чаша терпения». На выбор предлагались сосуды «мусор», «дороги», «транспорт» и «ЖКХ». В них предлагалось подливать воду, чтобы показать, какая чаша терпения у улан-удэнцев особенно переполняется.
- Метод голосования, который придумали ребята, креативный, интересный, яркий и показательный. Наливаешь воду и показываешь, за что ты голосуешь. Проблем много, но здесь основные: мусор, дороги, транспорт, ЖКХ. Нужна большая работа, чтобы эти чаши не переполнились, а наоборот, опустели, - пояснил и. о. главы администрации города Игорь Шутенков.
Далее Юрий Трутнев остановился возле стенда для сбора пожеланий горожан. Здесь он нарисовал смайлик, после чего вновь вернулся в здание правительства.
Как сообщал «Байкал-Daily», это уже третий визит Юрия Трутнева в Бурятию. Два дня назад он побывал на Улан-Удэнском авиазаводе, где обсудили ход реализации серийного производства лёгкого многоцелевого самолёта ТВС-2ДТС «Байкал». Также полпред провёл совещание по вопросу социального развития центров экономического роста Бурятии. Озвучил он информацию по «дальневосточному гектару». Накануне также были подписаны соглашения с первыми инвесторами территории опережающего развития (ТОР) «Бурятия».