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Юрий Трутнев нарисовал смайлик на площади в Улан-Удэ

Юрий Трутнев нарисовал смайлик на площади в Улан-Удэ
Власть,  Фото:администрация Улан-Удэ, Baikal-daily.ru
На главной площади Улан-Удэ установили «чаши терпения»

Заместитель председателя правительства России – полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев посетил 18 июля в Улан-Удэ первый фестиваль урбанистики. Он состоялся на площади Советов. В сопровождении главы Бурятии Алексея Цыденова и и. о. главы администрации города Улан-Удэ Игорем Шутенковым, Юрий Трутнев осмотрел площадки фестиваля.

Особо заинтересовала полпреда площадка «Чаша терпения». На выбор предлагались сосуды «мусор», «дороги», «транспорт» и «ЖКХ». В них предлагалось подливать воду, чтобы показать, какая чаша терпения у улан-удэнцев особенно переполняется.

- Метод голосования, который придумали ребята, креативный, интересный, яркий и показательный. Наливаешь воду и показываешь, за что ты голосуешь. Проблем много, но здесь основные: мусор, дороги, транспорт, ЖКХ. Нужна большая работа, чтобы эти чаши не переполнились, а наоборот, опустели, - пояснил и. о. главы администрации города Игорь Шутенков.




Далее Юрий Трутнев остановился возле стенда для сбора пожеланий горожан. Здесь он нарисовал смайлик, после чего вновь вернулся в здание правительства.

Как сообщал «Байкал-Daily», это уже третий визит Юрия Трутнева в Бурятию. Два дня назад он побывал на Улан-Удэнском авиазаводе, где обсудили ход реализации серийного производства лёгкого многоцелевого самолёта ТВС-2ДТС «Байкал». Также полпред провёл совещание по вопросу социального развития центров экономического роста Бурятии. Озвучил он информацию по «дальневосточному гектару». Накануне также были подписаны соглашения с первыми инвесторами территории опережающего развития (ТОР) «Бурятия».
полномочный представитель президента России
 
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