Юрий Трутнев в Бурятии: «Постарайтесь так и работать»

Полпред президента провёл совещание по социальному развитию центров экономического роста Бурятии
Сегодня, 18 июля, в правительстве Бурятии прошло совещание под председательством заместителя председателя правительства России – полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева. Совещание было посвящено вопросу социального развития центров экономического роста республики, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
Юрий Трутнев в начале совещания отметил, что те инструменты, которые разработаны для поддержки Дальнего Востока, будут работать и в Бурятии.
Сегодня центры экономического роста охватывают 80% населения Дальнего Востока. Всего на эти цели за три года выделено 95 млрд рублей – на Дальнем Востоке будет построено 32 школы, детские сады, 18 больниц, 19 центров культуры, 27 спортивных объектов, закуплено оборудование для техникумов, школ, реконструируются объекты инфраструктуры.
Бурятии на три года в рамках социального развития центров экономического роста выделено 6,6 млрд рублей, на 2019 год – 3,6 млрд рублей.
- Мы должны уже в этом году построить семь универсальных спортивных площадок, три сельских дома культуры, провести капитальный ремонт шести учреждений культуры и ремонт трамвайных путей, закупить 15 трамвайных вагонов в Улан-Удэ, обновить оборудование в 32 учреждениях здравоохранения, в 35 учреждениях образования. Все это поможет республике развиваться, детям лучше учиться, получать медицинскую помощь. Хочу сказать - всё должно делаться в срок, - отметил Юрий Трутнев.
Так, в сфере здравоохранения построят новые центры общеврачебной практики, проведут капремонт медицинских учреждений, будет приобретено оборудование для 32 поликлиник и больниц, 400 млн рублей будет выделено на создание центра ядерной медицины. В сфере образования будут построены школа в Новоселенгинске, общежитие техникума в Северобайкальске, пристрой к детскому саду в Романовке, спортивный зал в поселке Маловском Баунтовского района и др. На средства дальневосточной субсидии будут построены стадион в Кижинге, спортивные площадки в районах республики и т.д. В сфере культуры будет построен Национальный музей, дома культуры в п. Саган-Нуре Мухоршибирского района, селах Гунда и Ширинга Еравнинского района, улусе Сорок Окинского района, селе Романовке Баунтовского района и другие объекты.
В сфере социальной защиты в 2019 году предусмотрено приобретение здания для республиканского центра социальной адаптации, а в жилищно-коммунальной сфере предусмотрено строительство скважины и водовода в селе Сосново-Озерское Еравнинского района, а также строительство котельной в поселке Ангоя Северо-Байкальского района. Также в 2019 году будут закуплены новые трамваи и отремонтируют трамвайные пути.
- То, что здесь нет угрожающих срывов, говорит о том, что команда управления достаточно сильная. Постарайтесь так и работать. Те отставания, которые существуют, надо до конца года наверстать. Эти вопросы решаемы и ваша задача за счет этих средств построить для людей школы, больницы, спортивные площадки, - в заключении отметил Юрий Трутнев.
Сегодня Трутнев также проводит совещания по реализации программы «Дальневосточный гектар», развитию ТОР «Бурятия». На 19 июля запланирована презентация особой экономической зоны «Байкальская гавань» в селе Турка и предполагается облет пожароопасных территорий республики.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне полпред президента побывал на Улан-Удэнском авиазаводе и назвал дату начала производства самолёта «Байкал».
Юрий Трутнев в Бурятии: «Постарайтесь так и работать»
Власть, Фото:
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