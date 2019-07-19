В ТОР «Бурятия» официально появились первые инвесторы

Ещё одно соглашение подписано с генеральным директором ООО «Таможенно-логистический терминал Наушки» Лили Размиашвили.











- Коридор «Наушки-Кяхта» - это перевозки из Китая на запад и с запада на восток. Это и автомобильные, и железнодорожные перевозки. В таможенно-логистическом терминале планируются как складские, терминальные услуги, так и производство-сборочные услуги. Так что проект перспективный, и, надеемся, что в ближайшее время он будет реализован, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.

