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В ТОР «Бурятия» официально появились первые инвесторы

В ТОР «Бурятия» официально появились первые инвесторы
Экономика,  Фото:пресс-служба правительства РБ
«Два-четыре-шесть проектов - это не то количество новых проектов, которые нам нужны в Бурятии», - прокомментировал Юрий Трутнев

18 июля были подписаны соглашения с первыми инвесторами территории опережающего развития (ТОР) «Бурятия». Соглашения были подписаны в присутствии заместителя председателя правительства России – полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

Первые инвесторы ТОР «Бурятия» - ООО «Ноябрьскпродсервис» и ООО «Таможенно-логистический терминал Наушки». Руководители компаний подписали соглашения с АО «Корпорация развития Дальнего Востока».

- Заявленный общий объём инвестиций - 5,5 млрд руб, согласно проектам планируется создание 870 новых рабочих мест на территории республики, - уточнили в правительстве Бурятии.

Большая птицефабрика

Представитель ООО «Ноябрьскпродсервис» Владимир Селицкий сообщил, что планируется строительство в посёлке Селенгинск Кабанского района птицеводческого комплекса с родительским стадом мощностью 30 тысяч тонн мяса бройлеров (живым весом) в год, с инкубаторием, цехом убоя и комбикормовым заводом.

Общий объём инвестиций составит 4,8 млрд рублей, планируется создать 770 рабочих мест. Срок строительства - 2019 -2021 год.

Согласно проекту, 60% продукции планируется продавать в республике. По данным Росстата, в 2018 году все хозяйства Бурятии произвели 275 тонн мяса птицы в живом весе (в целом по России — 6,7 млн тонн).

Перевозки из Китая

Ещё одно соглашение подписано с генеральным директором ООО «Таможенно-логистический терминал Наушки» Лили Размиашвили.



Таможенно-логистический терминал будет создан в посёлке Хоронхой Кяхтинского района. Объём частных инвестиций заявлен на уровне 725 млн руб. Ориентировочные сроки строительства - 2019-2021 гг. По проекту планируется создание 100 рабочих мест и увеличение объёмов перевозки грузов.

- Коридор «Наушки-Кяхта» - это перевозки из Китая на запад и с запада на восток. Это и автомобильные, и железнодорожные перевозки. В таможенно-логистическом терминале планируются как складские, терминальные услуги, так и производство-сборочные услуги. Так что проект перспективный, и, надеемся, что в ближайшее время он будет реализован, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.

«Пока мало»

Юрий Трутнев дал поручение Агентству Дальнего Востока по привлечению инвестиций активизировать работу по привлечению в Бурятию новых инвесторов.

- Пока этого мало, уверен в том, что количество людей, которые хотели бы создать новое предприятие и инвестировать на территории республики значительно больше, чем мы сегодня видим, - отметил Юрий Трутнев. - Работать надо. Два-четыре- шесть проектов - это не то количество новых проектов, которые нам нужны в Бурятии. Интенсифицируйте работу.

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление «О создании территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) «Бурятия» 14 июня. На территории ТОР действует особый правовой режим предпринимательской деятельности. Это позволит региону привлекать инвестиции и создавать новые рабочие места.

территории опережающего развития правительство республики
 
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