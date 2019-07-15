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В Улан-Удэ призвали «перестать смешить горожан» с ремонтом проспекта Автомобилистов

В Улан-Удэ призвали «перестать смешить горожан» с ремонтом проспекта Автомобилистов
Власть, 
Видео, на котором показаны недостатки ремонта, показали сегодня на планёрке в администрации Улан-Удэ

В мэрию Улан-Удэ поступило видео, в котором показано, как сделан тротуар для пешеходов вдоль проспекта Автомобилистов. Запись показали сегодня на планёрке в администрации, сообщает управление по информационной политике города.

- Вот так называется – сделали ремонт по проспекту Автомобилистов. Здесь встречаются разные препятствия. Вот здесь дерево, и как его нужно обходить, а здесь вообще забыли асфальт положить, - комментирует горожанка на видео.

Действительно, на пути следования улан-удэнки с камерой на заасфальтированном тротуаре стоят: столб, стойка от рекламной конструкции, дерево. Часть тротуара вообще не заасфальтирована, а выход на проезжую часть не обозначен «зеброй» и дорожным знаком.




После просмотра видео и.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил заместителю руководителя, председателю комитета по строительству Виктору Хандаеву устранить все недостатки.

- Такая работа подрядчика не красит, в первую очередь, нас. К работе надо относиться серьёзно и качественно, не только самим подрядчикам, но и нам как контролирующему органу. Давайте уже перестанем смешить горожан, - сказал Игорь Шутенков.

Срок контракта по данному объекту на строительство второстепенных проездов к проспекту Автомобилистов и тротуаров с двух сторон истекает 1 октября. Однако поручено к 1 августа завершить все работы. До указанного срока необходимо поставить временные дорожные знаки и нанести разметку.

- Куда смотрел проектировщик, кто составлял дефектную ведомость? Как это никто не виноват?! Если понадобятся финансовые средства на устранение недостатков, то нужно найти виновное лицо, - подытожил Игорь Шутенков.

Второстепенные проезды вдоль оживлённой и загруженной трассы по проспекту Автомобилистов водители используют как объездные, а также для проезда к многочисленным торговым и офисным точкам, которые расположены справа и слева от проспекта. Для пешеходов предусмотрены тротуары от пересечения с улицы Ботанической и до Нового моста с двух сторон. Их протяжённость - 2,24 км. Подрядчик - ООО «Нардеван Строй».

Как сообщал «Байкал-Daily», это уже второй инцидент с ремонтом проспекта Автомобилистов. В конце июня выяснилось, что рабочие укладывали новенький асфальт во время дождя. Тогда прошло разбирательство, а дорожники заявили, что провели работы по собственной инициативе, без указаний начальства. Асфальт пришлось вскрыть и положить заново.
дорожный ремонт
 
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