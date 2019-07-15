В Улан-Удэ призвали «перестать смешить горожан» с ремонтом проспекта Автомобилистов

- Вот так называется – сделали ремонт по проспекту Автомобилистов. Здесь встречаются разные препятствия. Вот здесь дерево, и как его нужно обходить, а здесь вообще забыли асфальт положить, - комментирует горожанка на видео.











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После просмотра видео и.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил заместителю руководителя, председателю комитета по строительству Виктору Хандаеву устранить все недостатки.