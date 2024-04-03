В районе Бурятии труженицу тыла поздравили с 90-летием

Юбиляр – уроженка Баргузинского района
В Заиграевском районе Бурятии 90-летний юбилей отметила участница трудового фронта Елизавета Гатаповна Цыренова. Именинница родилась 1 апреля 1934 года в селе Хилгана Баргузинского района, в семье колхозника.
- Семья наша была дружной, родители воспитывали троих детей. Но пришла война и беззаботное, весёлое детство закончилось. Папу забрали на фронт. Он был кадровым офицером и в числе первых ушёл защищать Родину. На плечах мамы остались трое детей. Поскольку, я была старшей дочерью, то, конечно же, стала главной помощницей по хозяйству, и по воспитанию младших детей. А в 1942 году пришла печальная весть – папа погиб, это случилось при защите Сталинграда, - рассказывает о своём детстве труженица тыла.
Горе не сломило Лизу, а наоборот, придало больше ответственности за своих близких. Она много трудилась, со взрослыми наравне выполняла любые работы. Девочка, несмотря на занятость и нехватку времени, смогла получить семилетнее образование. После окончания Улюнской школы, уже после войны поступила в Кяхтинскую школу бухгалтеров. Девушку приняли на работу в бухгалтерию колхоза имени Сталина, затем секретарём комсомольской организации. До ухода на заслуженный отдых Елизавета Гатаповна много лет работала в Улюнском сельпо продавцом. Большая часть жизни, почти четверть века Елизаветы Гатаповны связана с торговлей. Юбиляр имеет много наград и благодарностей от руководства.
- С мужем жили в любви и согласии. Воспитали четверых замечательных детей. Каждый из них получил хорошее образование. Считаю себя счастливой бабушкой и прабабушкой – у меня 9 внуков и 13 правнуков. Сейчас живу в заботе и внимании с одной из дочерей. Окружена заботой и любовью, которой сама когда-то окружала своих детей, - уверенно говорит именинница.
Как рассказали в районном отделе соцзащиты, в юбилейный день отдел социальной защиты населения по Заиграевскому району и председатель совета ветеранов поздравили именинницу с юбилеем, вручили поздравительное письмо от президента РФ, поздравительную открытку от главы Бурятии, благодарственное письмо от главы МО «Заиграевский район», свидетельство о предоставлении единовременной выплате участнику трудового фронта, а также подарили подарок и пожелали крепкого здоровья, бодрости духа на долгие, долгие годы.
В районе Бурятии труженицу тыла поздравили с 90-летием
Общество, Фото:
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