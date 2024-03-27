Популяризация среди детей ведётся в детсадах республики
В 17 детских садах Бурятии реализуется программа по приобщению детей дошкольного возраста к историческим, духовным и культурным ценностям семейских Забайкалья. В рамках этой программы созданы творческие лаборатории, где педагоги используют современные образовательные формы и технологии.
Так, в детском саду № 95 «Рябинушка» проходят занятия, где дети осваивают роспись на ткани и создают принты, которые присутствуют на одежде семейских в технике «эбру», учатся домовой росписи и т.п.
В детском саду №27 «Сэсэг» открылся мини-музей «Семейская изба», таким образом, проходит знакомство детей с бытом семейских. В детском саду уже созданы бурятская юрта и русская изба, рассказали в республиканском центре народного творчества.
- Именно с детского возраста необходимо приобщать детей к семейным ценностям, развивать интерес к родному краю и традициям наших предков. Наверняка у детей есть семейские корни, есть бабушки, которые носили кичку, костюм, пряли шерсть на самопрялке, ходили за водой к колодцу, дедушки, которые косили косой траву, пахали землю, – отметила главный специалист по фольклору РЦНТ Мария Михалец.
Дошкольников Бурятии приобщают к культуре семейских
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