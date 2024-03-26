В отдалённых микрорайонах Улан-Удэ не будет света

Электричество отключат в Загорске и Восточном



Сегодня, 26 марта, в Улан-Удэ с 10:00 до 17:00 состоится отключение подачи электроэнергии в Железнодорожном районе.



Как сообщили в районной администрации, света не будет по адресам:

- ул. Хоринская, 1-51;

- пожарная часть ВПЧ-5, пункт учёта холодной воды, учебный корпус №1 Улан-Удэнского инженерно-педагогического колледжа по ул. Хоринская 1;

- ул. Туполева, 21 (кафе «Сытый Хубуун»), торговые павильоны по ул. Туполева, 21/1, ул. Туполева 11 (супермаркет «Николаевский»).

