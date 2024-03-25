Охота стартует в начале апреля
С 26 марта в Бурятии начинается приём заявлений на весеннюю охоту. Подать заявление можно через сайт https://rpgu.govrb.ru, в МФЦ, а также на личном приёме в Бурприроднадзоре.
Охота на бурого медведя разрешена с 10 апреля по 10 июня. Срок охоты на селезней уток (с использованием живых подсадных (манных) уток) - с 10 апреля по 10 мая.
- Обращаем внимание, что лимиты на добычу охотничьих ресурсов и норму их изъятия ограничены. С лимитами добычи, нормами изъятия, сроками охоты, картами-схемами можно ознакомиться на сайте Бурприроднадзора, - отметили в ведомстве.
В Бурятии начинается приём заявлений на весеннюю охоту
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