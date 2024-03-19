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Горнолыжники Бурятии выиграли 2 награды всероссийских стартов

Горнолыжники Бурятии выиграли 2 награды всероссийских стартов
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Участие в соревнованиях принимали дети с ОВЗ

На прошлой неделе в Республике Алтай состоялись VIII всероссийские «Старты мечты» по горным лыжам для детей с ограниченными возможностями здоровья. В соревнованиях принимали участие 107 горнолыжников из 21 региона России.

Команда Бурятии взяла два «серебра». Призёрами стали Александр С. в категории «сноу слайдер 7-11 лет» и Максар Т. в категории «старшая группа 2 дивизион».

Также за участие были награждены: Злата О. в категории «младшая группа 1 дивизион», Всеволод К. в категории «младшая группа 2 дивизион» и Тимурбек Х. в категории «старшая группа 1 дивизион».

- Конкуренция была достойной, но все ребята выступили хорошо, - сообщили в министерстве спорта РБ.
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