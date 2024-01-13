Город впервые примет подобные соревнования
Первенство Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по мини-футболу среди девочек до 12 лет пройдёт с 14 по 19 января в столице Забайкальского края. На поле встретятся команды из Улан-Удэ, Кемерово, Красноярска, Томска, Иркутска, Зимы и Читы.
- Руководителем сборной Забайкальского края выступает Евгения Козелкова, - сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.
Местом проведения соревнований станет физкультурно-оздоровительный комплекс «Энергетик» в Чите.
Возрастное ограничение: 0+.
В Чите стартует первенство ДФО и СФО по мини-футболу
Общество, Фото:
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