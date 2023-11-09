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В Улан-Удэ работы молодых художников соберут в арт-галереях

В Улан-Удэ работы молодых художников соберут в арт-галереях
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
Об этом рассказал мэр города Игорь Шутенков

Работы молодых и талантливых бурятских художников будут собраны в арт-галереях на открытом воздухе на улицах и площадях Улан-Удэ. Мэр столицы Бурятии Игорь Шутенков запланировал выпустить в социальных сетях серию постов о работах авторах.

- Начну с Саяны Хомоновой — на её искренних работах мы легко узнаем места нашего города. Они красочны и самобытны, - написал мэр.

Сама Саяна отзывается о работе так:

- Я очень люблю наш город и мне всегда хотелось изобразить его таким, как я видела его в детстве. По задумке, героиня рисует карту и отправляет её бабушке и дедушке в деревню, чтобы они приехали к ней в гости. Сейчас, когда дети смотрят иллюстрации и узнают места из своего города, я воспринимаю это, как результат, которого и хотела добиться. Мне очень хотелось передать свою любовь к городу юным читателям.

Как сообщил Игорь Шутенков, социокультурный проект «СайнУУ!» создан благодаря молодому центру креативных индустрий «Хэб-Хаб», государственной транспортной лизинговой компании и госкорпорации развития ВЭБ.РФ.


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администрацияУУ Улан-Удэ

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