Об этом рассказал мэр города Игорь Шутенков
Работы молодых и талантливых бурятских художников будут собраны в арт-галереях на открытом воздухе на улицах и площадях Улан-Удэ. Мэр столицы Бурятии Игорь Шутенков запланировал выпустить в социальных сетях серию постов о работах авторах.
- Начну с Саяны Хомоновой — на её искренних работах мы легко узнаем места нашего города. Они красочны и самобытны, - написал мэр.
Сама Саяна отзывается о работе так:
- Я очень люблю наш город и мне всегда хотелось изобразить его таким, как я видела его в детстве. По задумке, героиня рисует карту и отправляет её бабушке и дедушке в деревню, чтобы они приехали к ней в гости. Сейчас, когда дети смотрят иллюстрации и узнают места из своего города, я воспринимаю это, как результат, которого и хотела добиться. Мне очень хотелось передать свою любовь к городу юным читателям.
Как сообщил Игорь Шутенков, социокультурный проект «СайнУУ!» создан благодаря молодому центру креативных индустрий «Хэб-Хаб», государственной транспортной лизинговой компании и госкорпорации развития ВЭБ.РФ.
Возрастное ограничение: 0+.
В Улан-Удэ работы молодых художников соберут в арт-галереях
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с шоу, которое покажут на главной сцене страны
Его привезли из Вьетнама
Об этом рассказал мэр города Игорь Шутенков
Он начнёт курсировать в городе по выходным
Его секрет раскрыли специалисты
Церемония вручения ключей прошла на главной площади Улан-Удэ
На втором месте оказался Оймякон
Внимательный пристав увидел в доме мужскую обувь
Для её устранения придётся разобрать хозпостройки
Спасатели призвали их соблюдать осторожность в горах
Экономика, 09.11.2023
Речь о полётах из столицы на север
Объект сдадут в конце ноября
А сельскую дорогу они сравнили со стиральной доской
Нейросеть разработали во ВСГУТУ
В ближайшие дни республику накроют сильные морозы