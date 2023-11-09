В Чите построят картинг-центр

Проект резидента ТОР «Забайкалье» получил согласование Российской Автомобильной Федерации



Резидент территории опережающего развития «Забайкалье» создаёт в Чите картинг-центр. Спортивный объект позволит развивать в регионе картинг, дрифт, мотоспорт среди детей, подростков и взрослых, привлекать туристов за счёт проведения зрелищных соревнований. По соглашению с корпорацией развития Дальнего востока и Арктики (КРДВ) объём капитальных вложений в проект составляет порядка 80 млн рублей, создаётся 43 рабочих места. Первая очередь комплекса откроется в первом квартале 2025 года.



- В ходе разработки проектной документации спортивного центра получено согласование Российской Автомобильной Федерации (РАФ) – это один из важнейших этапов для реализации проекта. Учёт требований РАФ при проектировании и строительстве позволит нам проводить официальные соревнования в области автомобильного спорта. Это зрелищный вид спорта, он будет привлекать не только жителей Забайкалья, но и туристов из Китая и других стран, - отметил директор ООО «Масма-Драйв» Владимир Забелин.



Реализацию проекта по созданию в Чите картинг-центра планируется осуществить в три этапа. С первого квартала 2025 года резидент ТОР «Забайкалье» планирует открыть трассу класса «А» протяжённостью 1,22 километра, автосервис, офис и вспомогательные помещения. Это позволит приступить к оказанию услуг по прокату картов. В четвёртом квартале 2025 года будут построены главный корпус с гостиницей на 16 номеров, трибуны и парковка, сервис-парк и сопутствующая инфраструктура. В спортивном комплексе начнут обучать вождению. В рамках третьего этапа будут построены здания крытого картодрома и торгового центра. Предоставление услуг по прокату картов в крытом картодроме запланировано с 1 квартала 2027 года.



По данным КРДВ, на ТОР «Забайкалье» проекты реализуют 52 резидента. Бизнес фактически вложил 200,2 млрд рублей и создал 6,6 тыс. рабочих мест для забайкальцев.



