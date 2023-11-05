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Обветшалый мост в районе Бурятии обновят через год

Обветшалый мост в районе Бурятии обновят через год
Общество,  Фото:«Джида-инфо 24/7»
Его должны отремонтировать к концу 2024-го

Жителей Джидинского района предупредили, что скоро понтонную переправу через реку Джида у сёл Зарубино и Дырестуй свернут. Это произойдёт уже в понедельник, 6 ноября, сообщает «Джида-инфо.24/7».

По сооружению, по последним данным, переправили 3700 человек и свыше 2200 автомобилей. Мост наводят уже шестой год подряд – с 2018-го. Он заменяет разрушенный, который ранее соединял между собой населённые пункты.

Реконструкция последнего тем временем продолжается. Работы, запланированные на 2023 год, обойдутся в 150 миллионов рублей, рассказали ранее в группе «Джида-инфо 24/7».

В целом на восстановление переправы направят 392 миллиона. Её должны сдать к концу 2024-го.

Деревянный мост, связывавший село Зарубино с большой землёй, разрушился несколько лет назад. Он больше не пригоден для эксплуатации, особенно – во время весеннего паводка. Однако добраться туда можно по понтонному, который местным жителям подарили военные. 
мост реконструкция

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