Обветшалый мост в районе Бурятии обновят через год



Жителей Джидинского района предупредили, что скоро понтонную переправу через реку Джида у сёл Зарубино и Дырестуй свернут. Это произойдёт уже в понедельник, 6 ноября, сообщает «Джида-инфо.24/7».



По сооружению, по последним данным, По сооружению, по последним данным, переправили 3700 человек и свыше 2200 автомобилей. Мост наводят уже шестой год подряд – с 2018-го. Он заменяет разрушенный, который ранее соединял между собой населённые пункты.



Реконструкция последнего тем временем продолжается. Работы, запланированные на 2023 год, обойдутся в 150 миллионов рублей, рассказали ранее в группе «Джида-инфо 24/7».



В целом на восстановление переправы направят 392 миллиона. Её должны сдать к концу 2024-го.





Деревянный мост, связывавший село Зарубино с большой землёй, разрушился несколько лет назад. Он больше не пригоден для эксплуатации, особенно – во время весеннего паводка. Однако добраться туда можно по понтонному, который местным жителям подарили военные.