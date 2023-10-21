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Гонки дронов и фитнес-индустрию Бурятию обещают вывести на новый уровень

Гонки дронов и фитнес-индустрию Бурятию обещают вывести на новый уровень
Общество,  Фото:министерство спорта Бурятии
На международном форуме подписано два соглашения

Министр спорта и молодёжной политики Бурятии Иван Козырев на площадке XI международного спортивного форума «Россия - спортивная держава» подписал два Соглашения о сотрудничестве.

В рамках первого соглашения минспорт Бурятии и некоммерческое партнёрство «Национальное фитнес-сообщество» договорились создать условия для фитнес-индустрии в республике и обеспечить взаимодействия фитнес-центров в ней.

- Объединение фитнес-организаций в единую индустрию - это прекрасный инструмент вовлечения ещё большего количества жителей Бурятии в систематические занятия физической культурой и спортом. И я уверен, совместно мы сможем дать новый импульс для работы наших фитнес-клубов, - отметил Иван Козырев во время подписания.



- Вы один из немногих министров очень позитивно и давно имеете желание эффективно сотрудничать с нами, - ответила президент национального фитнес-сообщества Елена Силина.

Соглашение минспорта с общероссийской физкультурно-спортивной общественной организацией «Федерация гонок дронов России» позволит сделать вид спорта гонки дронов популярным среди школьников, студентов и молодёжи, развить физическое, нравственное и патриотическое воспитание жителей Бурятии, выявить и преодолеть имеющиеся барьеры в развитии спорта, отметили в пресс-службе министерства.

- Мы видим в этом большие перспективы и большой потенциал, - подчеркнул министр спорта Бурятии в разговоре с президентом Федерации Ильёй Галаевым.

Международный форум «Россия - спортивная держава» в этом году проходит в Перми с 18 по 22 октября.

Возрастное ограничение 6+

минспорта РБ спорт фитнес

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