Гонки дронов и фитнес-индустрию Бурятию обещают вывести на новый уровень

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Министр спорта и молодёжной политики Бурятии Иван Козырев на площадке XI международного спортивного форума «Россия - спортивная держава» подписал два Соглашения о сотрудничестве.В рамках первого соглашения минспорт Бурятии и некоммерческое партнёрство «Национальное фитнес-сообщество» договорились создать условия для фитнес-индустрии в республике и обеспечить взаимодействия фитнес-центров в ней.- Объединение фитнес-организаций в единую индустрию - это прекрасный инструмент вовлечения ещё большего количества жителей Бурятии в систематические занятия физической культурой и спортом. И я уверен, совместно мы сможем дать новый импульс для работы наших фитнес-клубов, - отметил Иван Козырев во время подписания.- Вы один из немногих министров очень позитивно и давно имеете желание эффективно сотрудничать с нами, - ответила президент национального фитнес-сообщества Елена Силина.Соглашение минспорта с общероссийской физкультурно-спортивной общественной организацией «Федерация гонок дронов России» позволит сделать вид спорта гонки дронов популярным среди школьников, студентов и молодёжи, развить физическое, нравственное и патриотическое воспитание жителей Бурятии, выявить и преодолеть имеющиеся барьеры в развитии спорта, отметили в пресс-службе министерства.- Мы видим в этом большие перспективы и большой потенциал, - подчеркнул министр спорта Бурятии в разговоре с президентом Федерации Ильёй Галаевым.Международный форум «Россия - спортивная держава» в этом году проходит в Перми с 18 по 22 октября.