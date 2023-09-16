«Кросс нации» в Улан-Удэ пробежали более 3 тысяч человек

«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж со Всероссийского дня бега



16 сентября состоялся всероссийский день бега «Кросс нации». В столице Бурятии он традиционно прошёл на Верхней Берёзовке. По оценке минспорта республики, на старт вышли более 3 тысяч человек самого разного возраста – от дошкольников до ветеранов.



- Это массовое беговое мероприятие, в котором принимают участие буквально все жители республики и нашей огромной страны. Сегодня бегут абсолютно разные жители, независимо от сферы деятельности. Всех поздравляю с этим замечательным праздником. Большое спасибо, что, несмотря на субботний день, вы нашли в себе силы и мотивацию прийти сюда и принять участие в этом замечательном, знаковом мероприятии, - обратился к участникам министр спорта и молодёжной политики Бурятии Иван Козырев.



Перед стартом всех также напутствовал почётный гость, участник спецоперации, военнослужащий 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Дмитрий.



- Желаю всем удачно пробежаться. Вообще желаю всем крепкого здоровья, чтобы регулярно посещали такие мероприятия – это очень сильно нас всех объединяет. Будьте здоровы, не только физически, но и морально! – пожелал он.



«Кросс цации» - самое массовое спортивное мероприятие в Бурятии и в России в целом. На старт сегодня вышли и профессиональные спортсмены, и дети, и чиновники… Выходили семьями и целыми коллективами. Так, свою команду представил Улан-Удэнский горсовет депутатов.



- Горсовет дружно ежегодно участвует во всех спортивных и культурных мероприятиях нашего города и республики, мы активно занимаемся спортом. Сегодня в нашей команде бегут как депутаты, так и помощники депутатов, а также сотрудники аппарата горсовета. Плюс к нам присоединилась Молодёжная палата. В здоровом теле – здоровый тех! – рассказал депутат горсовета Владислав Дармаев.



Как таковых правил у «Кросса нации» практически нет (в отличие от других видов бега, которые жёстко регламентированы), в основном – это рекомендации. Всего было предусмотрено шесть дистанций – трассы длиной 0,5 км, 1 км, 2 км, 3 км, 4 км, 6 км. Каждый участник выбрал ту, которая ему по силам.



Однако победителей определяли на каждой дистанции. Официальные результаты опубликуют чуть позже.

