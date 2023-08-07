В Агинском округе разыграли «Большой приз Алханая»

Общество, Фото: официальная группа Александра Богомоева

Среди призёров были борцы из Бурятии



5 августа в Агинском Бурятском округе прошёл XVII открытый чемпионат Забайкальского края по бурятской борьбе «Барилдаан» – «Большой приз Алханая». Соревнования собрали 167 борцов Забайкальского края и Бурятии.



Состоялись схватки у юношей и мужчин. У мужчин призовые места распределились следующим образом:



60 кг

Первое место - Дамдинов Жаргал (Гунэй)

Второе место - Цыдендоржиев Баир (Зуткулей)

Третье место - Цымпилов Жабхалан (Амитхаша)



70 кг

Первое место - Бродягин Александр (Дульдурга)

Второе место - Цыренов Константин (Бурятия)

Третье место - Жигзымаев Саян (Цаган-Оль)



80 кг

Первое место - Будажапов Арсалан (Цокто-Хангил)

Второе место - Бадмаев Ананда (Таптанай)

Третье место - Хайдапов Белигто (Зугалай)



92 кг

Первое место - Цырендондопов Зоригто (Бурятия)

Второе место - Рабданов Александр (Гунэй)

Третье место - Бальжинимаев Арсалан (Будалан)



Свыше 92 кг

Первое место - Максаров Цыбик (Урда-Ага)

Второе место - Цыренов Батор (Бурятия)

Третье место - Жамбалов Зориг (Догой)



По информации официальной группы Александра Богомоева, абсолютном чемпионом среди юношей стал Белигто Л. Вторым был Зоригто Б. Оба борца – воспитанники школы борьбы с. Амитхаша.



Абсолютным чемпионом и обладателем большого приза Алханая в бурятской борьбе в тринадцатый раз стал Цыбик Максаров. В решающем поединке ему уступил молодой и перспективный борец из с. Судунтуй Чингис Бальжимаев.

