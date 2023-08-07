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В Агинском округе разыграли «Большой приз Алханая»

В Агинском округе разыграли «Большой приз Алханая»
Общество,  Фото:официальная группа Александра Богомоева
Среди призёров были борцы из Бурятии

5 августа в Агинском Бурятском округе прошёл XVII открытый чемпионат Забайкальского края по бурятской борьбе «Барилдаан» – «Большой приз Алханая». Соревнования собрали 167 борцов Забайкальского края и Бурятии.

Состоялись схватки у юношей и мужчин. У мужчин призовые места распределились следующим образом:

60 кг
Первое место - Дамдинов Жаргал (Гунэй)
Второе место - Цыдендоржиев Баир (Зуткулей)
Третье место - Цымпилов Жабхалан (Амитхаша)

70 кг
Первое место - Бродягин Александр (Дульдурга)
Второе место - Цыренов Константин (Бурятия)
Третье место - Жигзымаев Саян (Цаган-Оль)

80 кг
Первое место - Будажапов Арсалан (Цокто-Хангил)
Второе место - Бадмаев Ананда (Таптанай)
Третье место - Хайдапов Белигто (Зугалай)

92 кг
Первое место - Цырендондопов Зоригто (Бурятия)
Второе место - Рабданов Александр (Гунэй)
Третье место - Бальжинимаев Арсалан (Будалан)

Свыше 92 кг
Первое место - Максаров Цыбик (Урда-Ага)
Второе место - Цыренов Батор (Бурятия)
Третье место - Жамбалов Зориг (Догой)

По информации официальной группы Александра Богомоева, абсолютном чемпионом среди юношей стал Белигто Л. Вторым был Зоригто Б. Оба борца – воспитанники школы борьбы с. Амитхаша.

Абсолютным чемпионом и обладателем большого приза Алханая в бурятской борьбе в тринадцатый раз стал Цыбик Максаров. В решающем поединке ему уступил молодой и перспективный борец из с. Судунтуй Чингис Бальжимаев.
Агинский Бурятский округ национальная борьба спорт чемпионат

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