Среди призёров были борцы из Бурятии
5 августа в Агинском Бурятском округе прошёл XVII открытый чемпионат Забайкальского края по бурятской борьбе «Барилдаан» – «Большой приз Алханая». Соревнования собрали 167 борцов Забайкальского края и Бурятии.
Состоялись схватки у юношей и мужчин. У мужчин призовые места распределились следующим образом:
60 кг
Первое место - Дамдинов Жаргал (Гунэй)
Второе место - Цыдендоржиев Баир (Зуткулей)
Третье место - Цымпилов Жабхалан (Амитхаша)
70 кг
Первое место - Бродягин Александр (Дульдурга)
Второе место - Цыренов Константин (Бурятия)
Третье место - Жигзымаев Саян (Цаган-Оль)
80 кг
Первое место - Будажапов Арсалан (Цокто-Хангил)
Второе место - Бадмаев Ананда (Таптанай)
Третье место - Хайдапов Белигто (Зугалай)
92 кг
Первое место - Цырендондопов Зоригто (Бурятия)
Второе место - Рабданов Александр (Гунэй)
Третье место - Бальжинимаев Арсалан (Будалан)
Свыше 92 кг
Первое место - Максаров Цыбик (Урда-Ага)
Второе место - Цыренов Батор (Бурятия)
Третье место - Жамбалов Зориг (Догой)
По информации официальной группы Александра Богомоева, абсолютном чемпионом среди юношей стал Белигто Л. Вторым был Зоригто Б. Оба борца – воспитанники школы борьбы с. Амитхаша.
Абсолютным чемпионом и обладателем большого приза Алханая в бурятской борьбе в тринадцатый раз стал Цыбик Максаров. В решающем поединке ему уступил молодой и перспективный борец из с. Судунтуй Чингис Бальжимаев.
В Агинском округе разыграли «Большой приз Алханая»
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