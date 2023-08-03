Илья Мылзенов сдал кровь более 40 раз
Начальнику филиала Селенгинского района уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Бурятии Илье Мылзенову присвоили звание почётного донора России.
На церемонии награждения главный врач станции переливания крови Марина Бутуханова вручила удостоверения и нагрудные знаки «Почётный донор России» четырём донорам. Каждый из них получил благодарственные письма за поддержку донорского движения.
Илья Мылзенов поступил на службу в уголовно-исполнительную систему в 2011 году, но донором стал ещё в 2004, когда был студентом. За это время он сдал кровь и её компоненты более 40 раз, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Почётный донор России» – нагрудный знак, учреждённый правительством Российской Федерации, выражающий признание государством благородного вклада гражданина в развитие добровольного и безвозмездного донорства крови и её компонентов.
Сотрудник УФСИН Бурятии стал почётным донором России
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