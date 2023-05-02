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Улан-удэнцы заявили, что обнаружили вшей в питьевой воде

Улан-удэнцы заявили, что обнаружили вшей в питьевой воде
Общество,  Фото:vk.com/cherniy_03
Горожане считают, что они могли «перекочевать» в водоколонку от бомжей

Улан-удэнцы бьют тревогу. Они обнаружили неприятных паразитов в воде, которую, как уверяют сами, взяли из водоколонки на улице Столбовая.

- Принесли оттуда «чистую» воду. Колонку недавно перенесли на новое место и установили с колодцами, где всю жизнь жили бомжи. Теперь в воде – вши, – заявили местные жители и пригрозили «Водоканалу» санэпидемстанцией. – Завтра несём эту воду в СЭС.

Фото с паразитами разместили в сообществе «Чёрный список 03. Улан-Удэ» во «ВКонтакте». В МУП «Водоканал» «Байкал-Daily» пояснили, что никаких обращений от горожан по этому поводу не поступало.

- При этом нет никаких прямых доказательств, подтверждающих, что снимки достоверны и нe направлены на дестабилизацию обстановки в нашем городе – кaк и тo, что эта информация имеет какое-либо  отношение к МУП «Boдoкaнaл» и качеству холодной питьевой воды, – отметили на предприятии.

Там добавили, что её каждый день проверяют по 33 показателям. Специалисты уже взяли пробы с участка распределительной сети на Столбовой и не нашли ничего подозрительного.

- Полученные анализы соответствуют всем нормам СанПиН и говорят о том, что холодная водопроводная вода в Улан-Удэ полностью безопасна для здоровья потребителей, – подчеркнули в МУП.

Ранее там рассказали, как осуществляется водоснабжение в городе и как вода вообще попадает в квартиры. Её добывают с помощью 42 отдельно стоящих артезианских скважин на четырёх водозаборах, расположенных в отдалённых микрорайонах. Общее число этих скважин переваливает за сотню, а их глубина колеблется от 36 до 182 метров. По качественным и микробиологическим показателям вода во всех микрорайонах Улан-Удэ полностью отвечает требованиям СанПиН, и потому пить её без опаски можно прямо из-под крана. 
вода вши соцсети Водоканал

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