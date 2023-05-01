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Улан-удэнцам объяснили, почему они могут пить воду прямо из-под крана

Улан-удэнцам объяснили, почему они могут пить воду прямо из-под крана
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Специалисты ежедневно проверяют её качество

В МУП «Водоканал» рассказали, как осуществляется водоснабжение в столице Бурятии и как вода вообще попадает в квартиры. Её добывают с помощью 42 отдельно стоящих артезианских скважин на четырёх водозаборах, расположенных в отдалённых микрорайонах. Общее число этих скважин переваливает за сотню, а их глубина колеблется от 36 до 182 метров.

- Вода там изначально чище, чем в поверхностных источниках. Это позволяет снизить затраты на водоподготовку, что в конечном счёте тоже сказывает на кошельках потребителей, – отметили в МУП.
 
Из каждой скважины вода глубинными насосами закачивается по сборному водоводу в резервуары, а перед подачей в городские сети обязательно обеззараживается. Вместо обычного жидкого хлора для этого уже несколько лет применяют гипохлорит натрия.

- Получают его в специальных электролизных установках, оборудованных на водозаборах, из простой поваренной соли. Такой способ полностью безопасен для здоровья человека. Концентрацию свободного хлора перед подачей воды в сети несколько раз в день контролируют лаборанты водозаборных сооружений, – подчеркнули на предприятии.

В городскую же систему водоснабжения вода закачивается с помощью больших центробежных насосов, мощность которых достигает 2000 кубометров в час. Поскольку столица Бурятии расположена на холмистой местности, есть необходимость использования и подкачивающих насосных станций нескольких уровней водоподъёма.

По качественным и микробиологическим показателям вода на выходе с водозаборных сооружений во всех микрорайонах Улан-Удэ полностью отвечает требованиям СанПиН, и потому пить её без опаски можно прямо из-под крана. Качество каждый день проверяют сотрудники аккредитованной испытательной лаборатории «Водоканала».
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