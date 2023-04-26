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В Бурятии состоится танцевальный марафон

В Бурятии состоится танцевальный марафон
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В Селенгинском районе поведут фестиваль-конкурс хореографии

28 апреля в Бурятии пройдёт межрайонный танцевальный марафон «У берега Селенги – 2023». Мероприятие проведут в рамках Года педагога и наставника и столетия Селенгинского района. Фестиваль состоится в посёлке Новоселенгинск, в местном сельском доме культуры.

Конкурс проводится в следующих жанрах:
- Народная хореография (в том числе народно-стилизованная, этническая, народный фольклор и т.п.) – с учётом градации (начинающие и более опытные коллективы);
- Современная хореография (в том числе модерн, уличный стиль, эстрадный танец, детский танец и т.п.) - с учётом градации (начинающие и более опытные коллективы).

В каждой номинации участники конкурса распределяются по возрастным категориям: «Baby класс» (4-6 лет), младшая группа (7-9 лет), средняя группа (10-13 лет), старшая группа (14-18 лет).

Фестиваль проводится в два этапа. Отборочный тур пройдёт с 10:00 до 14:00, финал состоится в 16:00.

Участники конкурса награждаются дипломами гран-при, лауреата, I, II, III степеней и ценными призами.

Возрастное ограничение: 0+.
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