В Селенгинском районе поведут фестиваль-конкурс хореографии
28 апреля в Бурятии пройдёт межрайонный танцевальный марафон «У берега Селенги – 2023». Мероприятие проведут в рамках Года педагога и наставника и столетия Селенгинского района. Фестиваль состоится в посёлке Новоселенгинск, в местном сельском доме культуры.
Конкурс проводится в следующих жанрах:
- Народная хореография (в том числе народно-стилизованная, этническая, народный фольклор и т.п.) – с учётом градации (начинающие и более опытные коллективы);
- Современная хореография (в том числе модерн, уличный стиль, эстрадный танец, детский танец и т.п.) - с учётом градации (начинающие и более опытные коллективы).
В каждой номинации участники конкурса распределяются по возрастным категориям: «Baby класс» (4-6 лет), младшая группа (7-9 лет), средняя группа (10-13 лет), старшая группа (14-18 лет).
Фестиваль проводится в два этапа. Отборочный тур пройдёт с 10:00 до 14:00, финал состоится в 16:00.
Участники конкурса награждаются дипломами гран-при, лауреата, I, II, III степеней и ценными призами.
Возрастное ограничение: 0+.
В Бурятии состоится танцевальный марафон
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