17 апреля

16 апреля

Популярное

Мокрый снег и штормовой ветер ожидаются в Бурятии

Мокрый снег и штормовой ветер ожидаются в Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Синоптики сообщили об ухудшении погоды

Жителей Бурятии предупредили об ухудшении погоды. Ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега, а также усиление северо-западного ветра до 16-21 м/с.

По данным синоптиков, 19 апреля в республике будет облачно с прояснением, ночью осадки в виде мокрого снега и снега, местами сильные, днём местами небольшой снег, по северной половине до умеренного. Ветер северо-западный 8-13, в отдельных районах 16-21 м/с. Температура ночью -1,-6, местами -11,-16, днем 0, +5, по северной половине -1,-6.

В Улан-Удэ ночью и утром снег. Ветер северо-западный 8-13, порывы до 15-19 м/с. Температура ночью -2,-4, днём +1, +3. 
прогноз погоды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии супругам и вдовам участников СВО сократили рабочий день
В Бурятии супругам и вдовам участников СВО сократили рабочий день
Общество, 17.04.2023
Заработная плата при этом полностью сохраняется
Жительница севера Бурятии замерзала в своей квартире из-за теплоэнергетиков
Жительница севера Бурятии замерзала в своей квартире из-за теплоэнергетиков
Общество, 17.04.2023
Температура там не поднималась выше 16 градусов даже с обогревателем
У погибших в Бурятии коров и быка не нашли опасных болезней
У погибших в Бурятии коров и быка не нашли опасных болезней
Общество, 17.04.2023
Специалисты исключили у них сибирскую язву и ящур
Мокрый снег и штормовой ветер ожидаются в Бурятии
Мокрый снег и штормовой ветер ожидаются в Бурятии
Общество, 17.04.2023
Синоптики сообщили об ухудшении погоды
Участники автопробега Росгвардии «Дорога к Победе» прибыли в Бурятию
Участники автопробега Росгвардии «Дорога к Победе» прибыли в Бурятию
Общество, 17.04.2023
Ветераны Росгвардии возложили цветы к памятнику «Ровесникам, ушедшим в бой»
В Бурятии установили новую дорожную камеру
В Бурятии установили новую дорожную камеру
Общество, 17.04.2023
Она фиксирует превышение скорости
«Больше не нужно будет идти пешком по топям»: В Бурятии лесники получили вездеход
«Больше не нужно будет идти пешком по топям»: В Бурятии лесники получили вездеход
Общество, 17.04.2023
Вездеход «Егерь» отличается высокой проходимостью в тайге
В Бурятии дети возвращаются к своим мамам и папам
В Бурятии дети возвращаются к своим мамам и папам
Общество, 17.04.2023
Жители республики восстанавливаются в родительских правах
В нацпарке в Бурятии запретят ловить рыбу
В нацпарке в Бурятии запретят ловить рыбу
Общество, 17.04.2023
Нарушителям грозят штрафы и уголовка
В Бурятии временно перестанут работать телевизоры
В Бурятии временно перестанут работать телевизоры
Общество, 17.04.2023
Жителей республики предупредили о возможных сбоях в телевещании

Эксперт заявила о росте потребности в работниках старше 50 лет
Эксперт заявила о росте потребности в работниках старше 50 лет
Общество, 17.04.2023
HR-стратег Анна Рудакова рассказала, почему в 2023 году на рынке будут востребованы возрастные соискатели 
В Улан-Удэ привезли Благодатный огонь
В Улан-Удэ привезли Благодатный огонь
Общество, 17.04.2023
Сперва его доставили в Троицкий храм. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^