Мокрый снег и штормовой ветер ожидаются в Бурятии

Синоптики сообщили об ухудшении погоды



Жителей Бурятии предупредили об ухудшении погоды. Ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега, а также усиление северо-западного ветра до 16-21 м/с.



По данным синоптиков, 19 апреля в республике будет облачно с прояснением, ночью осадки в виде мокрого снега и снега, местами сильные, днём местами небольшой снег, по северной половине до умеренного. Ветер северо-западный 8-13, в отдельных районах 16-21 м/с. Температура ночью -1,-6, местами -11,-16, днем 0, +5, по северной половине -1,-6.



В Улан-Удэ ночью и утром снег. Ветер северо-западный 8-13, порывы до 15-19 м/с. Температура ночью -2,-4, днём +1, +3.

