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В Бурятии медсестра спасла жизнь человеку прямо на улице

В Бурятии медсестра спасла жизнь человеку прямо на улице
Общество,  Фото:«Джида-инфо 24/7»
Она заметила, что мужчине стало плохо и поспешила на помощь

В группе «Джида-инфо 24/7» рассказали о недавнем инциденте, который произошёл в одном из населённых пунктов Джидинского района. Старшая медицинская сестра центральной районной больницы (ЦРБ) Людмила Ринчино увидела, что прохожему стало плохо на улице.

Людмила Евгеньевна поспешила мужчине на помощь – провела реанимационные мероприятия и вызвала скорую помощь. Джидинца госпитализировали и поместили в реанимацию. Сейчас он в сознании и находится под наблюдением специалистов.

Как сообщал «Байкал-Daily», на днях в Улан-Удэ гастроэнтеролог республиканской клинической больницы имени Н. А. Семашко Соелма Дондокова помогла пассажирке трамвая, у которой случился эпилептический приступ. Вагон резко затормозил, и девушка упала, ударившись головой о ступеньки.

- В считанные секунды у неё начались судороги. Вместе с двумя мужчинами мы подняли девушку со ступеней на ровный пол и уложили её на бок. Приступ закончился через несколько минут. Она пришла в сознание, и я передала её прибывшей бригаде скорой, – написала врач в соцсетях.
медицинские сестры больница

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