В Улан-Удэ врач спасла в трамвае девушку с эпилепсией

У неё начались судороги после резкого удара головой







- Это был вагон старого образца – с плохой шумоизоляцией и неудобными высокими ступеньками на входе, – отметила Соелма Дондокова. – Вместе со мной в трамвай зашла девушка. Обратила на неё внимание, потому что она стояла рядом, не держалась за поручень. В одной руке у неё был телефон, в другой – сумка. Вдруг вагон резко затормозил, девушка улетела спиной вниз, на ступеньки вагона, и ударилась головой. В считанные секунды у неё начались судороги.



Однако врач прекрасно знала, как действовать в таких ситуациях, и не растерялась.



- Вместе с двумя мужчинами мы подняли девушку со ступеней на ровный пол и уложили её на бок. Приступ закончился через несколько минут. Она пришла в сознание, и я передала её прибывшей бригаде скорой медицинской помощи, – подчеркнула гастроэнтеролог РБК.



Она призвала жителей Бурятии быть осторожнее и обязательно держаться за поручни во время поездок общественном транспорте.











Два года назад, в апреле 2021-го, глава Минздрава РБ Евгения Лудупова с коллегами-медиками спасла женщину, летевшую с ними в одном самолёте из Москвы в Улан-Удэ. У пассажирки – жительницы мухоршибирского села Саган-Нур, возвращавшейся домой вместе с мужем, резко ухудшилось самочувствие и упало артериальное давление.

Эта история произошла недавно в столице Бурятии. Гастроэнтеролог республиканской клинической больницы имени Н. А. Семашко Соелма Дондокова пришла на помощь пассажирке трамвая, у которой случился эпилептический приступ. Как всё было, врач рассказала на своей странице во «ВКонтакте».