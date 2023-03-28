Кошке с неизвестным диагнозом, которую спасают в Бурятии, готовы помочь в Москве





У кошки взяли анализы на различные инфекции, которые оказались отрицательными, и сделали ей переливание крови. Конкретного диагноза при этом до сих пор нет.



- Единственное, что остаётся – следить за общим состоянием, поддерживать малышку и ждать результатов очередных анализов, – подчеркнули в организации.



Кошке готовы помочь в Москве. Волонтёрам уже предложили помощь и консультацию столичного ветврача. «Очень надеемся, что будет какая-то ясность», – добавили они.

