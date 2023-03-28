Кошке с неизвестным диагнозом, которую спасают в Бурятии, готовы помочь в Москве

В улан-удэнском фонде «Собака счастья» рассказали о состоянии кошки по кличке Афина, которая попала к волонтёрам ровно год назад – истощённая и с букетом инфекций. А ещё у неё были котята, которых она, несмотря ни на что, продолжала кормить.
Животное выходили. Детёныши Афины благополучно обрели дом. Но недавно самочувствие подопечной фонда снова резко ухудшилось – у неё скачки температуры, анемия и обезвоживание.
У кошки взяли анализы на различные инфекции, которые оказались отрицательными, и сделали ей переливание крови. Конкретного диагноза при этом до сих пор нет.
- Единственное, что остаётся – следить за общим состоянием, поддерживать малышку и ждать результатов очередных анализов, – подчеркнули в организации.
Кошке готовы помочь в Москве. Волонтёрам уже предложили помощь и консультацию столичного ветврача. «Очень надеемся, что будет какая-то ясность», – добавили они.
- Единственное, что остаётся – следить за общим состоянием, поддерживать малышку и ждать результатов очередных анализов, – подчеркнули в организации.
Кошке готовы помочь в Москве. Волонтёрам уже предложили помощь и консультацию столичного ветврача. «Очень надеемся, что будет какая-то ясность», – добавили они.