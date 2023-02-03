У родителей из Шелопугинского района четверо детей
Александр, Артём, Анжелика – такие имена носят дети Степана и Натальи из Шелопугинского района Забайкальского края. Недавно в их семье родился четвёртый ребёнок, девочка, которую назвали редким именем Амилия. Об этом сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкалья.
- Как рассказал нам папа новорождённой, он выбирал для неё имя, чтобы не нарушать семейной традиции. Имя имеет греческое происхождение и в переводе на русский означает – «ласковая». Девочка родилась в конце декабря, но регистрировать её родители пришли сейчас, - рассказывает заведующая отделом ЗАГС Шелопугинского района Дарья Димова.
Как сообщал «Байкал-Daily» ранее, ещё одна забайкальская семья даёт имена своим детям на букву «Д».
Семья из Забайкалья называет своих детей на букву «А»
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