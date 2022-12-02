В семье Дмитрия и Елены трое детей
Даниил и Диана – такие имена носят дети Дмитрия и Елены из Могочинского района Забайкальского края. Недавно в их семье родился третий ребёнок, которого назвали Демид.
- Имя Демид – древнегреческое. Означает «совет Зевса», «мысль бога». Родители дали ребёнку такое имя, желая ему быть мудрым, - сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкалья.
Специалисты отдела ЗАГС Могочинского и Тунгиро-Олёкминского районов поздравили семью с новорождённым и торжественно вручили родителям его первый документ – свидетельство о рождении.
Напомним, что в Забайкалье есть ещё одна семья, называющая своих детей на букву «Д». Даниил, Дарья, Денис, Диана, Давид и Доминик – такие имена носят дети Татьяны и Александра из Газимуро-Заводского района. Об этом «Байкал-Daily» сообщал ровно год назад.
Забайкальские родители называют своих детей на букву «Д»
Общество, Фото:
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