Дальневосточники боятся увольнения меньше, чем москвичи





Служба исследований hh.ru выяснила ожидания российских работников на рынке труда в первом квартале этого года. Такие исследования hh.ru регулярно проводит уже несколько лет, что позволяет отслеживать изменения в настроениях на рынке труда. Выяснилось, что трудящиеся дальневосточных регионов предусматривают риски возможных перемен на текущем месте работы, но не бояться сокращений так сильно, как жители большинства федеральных округов, в том числе Москвы и Московской области.Для того чтобы выяснить, насколько стабильно и комфортно работники ощущают себя на рынке труда, был разработан «индекс самочувствия», который отражает оценку текущего состояния (самочувствия) и ожиданий в ближайшей перспективе. Один из важнейших факторов самочувствия трудящихся – уверенность в стабильности своего рабочего места и отсутствие страха сокращения.Ощущение стабильности на текущем месте работы у российских соискателей в начале 2023 года соответствует докризисному уровню 2019 года. Больше всего ощущают угрозу увольнения соискатели из Москвы и Московской области. Также сильнее других переживают за своё положение и стабильность работы трудящиеся из Центрального ФО. Меньше всего ощущают угрозу увольнения соискатели из Уральского ФО и Дальневосточного ФО.Так, лишь 22% жителей регионов ДФО ощущают риск потерять работу в начале этого года, 70% местных жителей уверены в стабильности своей компании и отсутствию угроз сокращения, остальные затруднились ответить.Если говорить в разрезе профессиональных сфер, то представители сферы спорта, салонов красоты, а также работники образования и науки меньше других опасаются сокращений. А вот работники сферы финансов и маркетинга сильнее остальных чувствуют нестабильность своего положения на текущем месте работы, то же самое касается сферы административного персонала и работников автобизнеса. По сравнению с серединой 2022 года сейчас стабильнее себя чувствуют эйчары (рост на 18 пунктов), специалисты по закупкам, работники транспортной с строительных сфер, а также ИТ-специалисты.