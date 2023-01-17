В исправительной колонии прошёл конкурс на лучшую снежную фигуру
В улан-удэнской исправительной колонии №8 среди осуждённых прошёл конкурс на лучшую снежную фигуру. Конкурс устроили в честь празднования Всемирного дня снега.
Работы оценивало жюри, в состав которого вошли сотрудники отдела по воспитательной работе с осуждёнными. Всего участники слепили 12 фигур: птиц, животных, растений и сказочных персонажей.
- Всех участников конкурса поощрили дипломами, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В Улан-Удэ осуждённые слепили птиц из снега
Общество, Фото:
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