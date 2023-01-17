В Улан-Удэ осуждённые слепили птиц из снега

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

В исправительной колонии прошёл конкурс на лучшую снежную фигуру



В улан-удэнской исправительной колонии №8 среди осуждённых прошёл конкурс на лучшую снежную фигуру. Конкурс устроили в честь празднования Всемирного дня снега.



Работы оценивало жюри, в состав которого вошли сотрудники отдела по воспитательной работе с осуждёнными. Всего участники слепили 12 фигур: птиц, животных, растений и сказочных персонажей.



- Всех участников конкурса поощрили дипломами, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

