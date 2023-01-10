Главный санврач Бурятии попросил жителей вновь надеть маски

Ожидается рост заболеваемости гриппом



На первой неделе нового года заболеваемость ОРВИ в Бурятии снизилась в 1,7 раз во всех возрастных группах по сравнению с последней неделей прошлого года. Об этом сообщил главный санврач республики Сергей Ханхареев.



За новогодние праздники показатель заболеваемости гриппом также снизился в 1,9 раз: за прошлую неделю был зарегистрирован 41 случай гриппа.



- Касаемо COVID-19, по итогам первой календарной недели мы отмечаем снижение заболеваемости в два раза. Мы понимаем, что заболеваемость снизилась в связи с максимальным разобщением населения в период продолжительных выходных, поэтому истинную эпидситуацию мы сможем увидеть только по истечении первой рабочей недели, - подчеркнул Сергей Ханхареев.



Он заявил, что «сейчас не стоит расслабляться». После праздников снова начинают формироваться организованные коллективы, значительно увеличиваются контакты и возрастают риски инфицирования вирусами.



- К тому же, ОРВИ и грипп опасны своими осложнениями. В связи с этим убедительно прошу каждого соблюдать все меры, направленные на профилактику заболевания, в том числе не допускать к работе и обучению лиц с признаками заболевания, поддерживать в помещениях микроклимат, в местах с массовым скоплением людей рекомендуется соблюдать масочный режим, - обратился к жителям главный санврач Бурятии.



При появлении признаков заболевания нужно остаться дома и обратиться за медицинской помощью.

