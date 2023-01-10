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Главный санврач Бурятии попросил жителей вновь надеть маски

Главный санврач Бурятии попросил жителей вновь надеть маски
Общество, 
Ожидается рост заболеваемости гриппом

На первой неделе нового года заболеваемость ОРВИ в Бурятии снизилась в 1,7 раз во всех возрастных группах по сравнению с последней неделей прошлого года. Об этом сообщил главный санврач республики Сергей Ханхареев.

За новогодние праздники показатель заболеваемости гриппом также снизился в 1,9 раз: за прошлую неделю был зарегистрирован 41 случай гриппа.

- Касаемо COVID-19, по итогам первой календарной недели мы отмечаем снижение заболеваемости в два раза. Мы понимаем, что заболеваемость снизилась в связи с максимальным разобщением населения в период продолжительных выходных, поэтому истинную эпидситуацию мы сможем увидеть только по истечении первой рабочей недели, - подчеркнул Сергей Ханхареев.

Он заявил, что «сейчас не стоит расслабляться». После праздников снова начинают формироваться организованные коллективы, значительно увеличиваются контакты и возрастают риски инфицирования вирусами.

- К тому же, ОРВИ и грипп опасны своими осложнениями. В связи с этим убедительно прошу каждого соблюдать все меры, направленные на профилактику заболевания, в том числе не допускать к работе и обучению лиц с признаками заболевания, поддерживать в помещениях микроклимат, в местах с массовым скоплением людей рекомендуется соблюдать масочный режим, - обратился к жителям главный санврач Бурятии.

При появлении признаков заболевания нужно остаться дома и обратиться за медицинской помощью.
ОРВИ грипп Роспотребнадзор

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