Главный санврач Бурятии попросил жителей вновь надеть маски

Ожидается рост заболеваемости гриппом
На первой неделе нового года заболеваемость ОРВИ в Бурятии снизилась в 1,7 раз во всех возрастных группах по сравнению с последней неделей прошлого года. Об этом сообщил главный санврач республики Сергей Ханхареев.
За новогодние праздники показатель заболеваемости гриппом также снизился в 1,9 раз: за прошлую неделю был зарегистрирован 41 случай гриппа.
- Касаемо COVID-19, по итогам первой календарной недели мы отмечаем снижение заболеваемости в два раза. Мы понимаем, что заболеваемость снизилась в связи с максимальным разобщением населения в период продолжительных выходных, поэтому истинную эпидситуацию мы сможем увидеть только по истечении первой рабочей недели, - подчеркнул Сергей Ханхареев.
Он заявил, что «сейчас не стоит расслабляться». После праздников снова начинают формироваться организованные коллективы, значительно увеличиваются контакты и возрастают риски инфицирования вирусами.
- К тому же, ОРВИ и грипп опасны своими осложнениями. В связи с этим убедительно прошу каждого соблюдать все меры, направленные на профилактику заболевания, в том числе не допускать к работе и обучению лиц с признаками заболевания, поддерживать в помещениях микроклимат, в местах с массовым скоплением людей рекомендуется соблюдать масочный режим, - обратился к жителям главный санврач Бурятии.
При появлении признаков заболевания нужно остаться дома и обратиться за медицинской помощью.
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